محافظ كفر الشيخ: تطوير شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 2 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بأنحاء المحافظة لتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 2 مليون و400 ألف جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأكد المحافظ على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، كما شدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، انه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بمركز ومدينة الرياض التى شملت " مغذيات الوزارية ومغذى المجد 55 والناصرية بإحلال 58 برج وعمود و2 طن موصلات بتكلفة 650 ألف جنيه، وانشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بمركز ومدينة الحامول وشملت انشاء نقطة جديدة بكوبري المرور لتحسين الجهد بالمنطقة وتركيب محول بكشك ب 6 أعمدة و 2000متر موصلات معزولة بتكلفة 250 ألف جنيه، لرفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية.

وأضافت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين، وتم رفع قدرات المحولات والتي شملت " تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 12 محول بصرف 2 محول و 500 ك.ف.أ و2 محول و300ك.ف.أ بمركز ومدينة البرلس بتكلفة مليون و 500 ألف جنيه، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.