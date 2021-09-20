«ميكايلا كويل» تصنع التاريخ كأول امرأة سمراء تفوز بجائزة «إيمي»

حصلت الممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة والمنتجة البريطانية ميكايلا كويل البالغة من العمر 33 عامًا على جائزة أفضل كتابة لسلسلة محدودة عن سلسلتها “I May Destroy You” في حفل توزيع جوائز “Emmy” لعام 2021.

ووفقًا لموقع “Insider” تم ترشيح الممثلة في فئة كتابة المسلسلات المحدودة إلى جانب براد إنجلسبي ("ماري أوف إيست تاون") وأربعة من كتاب "واندا فيجن" هم جاك شيفر ولورا دوني وتشاك هايوارد وبيتر كاميرون.

عُرض فيلم "I May Destroy You" على قناة “HBO” خلال صيف 2020، ويحكي المسلسل المكون من 12 حلقة قصة أرابيلا (ميكايلا كويل)، الكاتبة التي استيقظت بعد قضاء ليلة في الخارج مع القليل من الذاكرة لما حدث لها، عندما تقسم الأمسية معًا ، تدرك أرابيلا أنها تعرضت للاعتداء في حمام البار.

كانت مقدمة المسلسل مستوحاة من تجربة “Coel” الواقعية للاعتداء الجنسي، والتي كشفت عنها في 2018 خلال محاضرة في مهرجان “Edinburgh” الدولي للتلفزيون.

قالت كويل موجهة حديثها للكتاب الجدد: "اكتب الحكاية التي تخيفك، وهذا يجعلك تشعر بعدم الارتياح، نحن في عالم يغرينا تصفح حياة الآخرين لمساعدتنا على تحديد ما نشعر به حيال أنفسنا بشكل أفضل، وبالتالي نشعر بالحاجة إلى أن نكون مرئيين باستمرار، لأن الرؤية هذه الأيام تبدو بطريقة أو بأخرى مساوية للنجاح - لا تخافوا من الاختفاء منا لفترة، وانظر ما يأتيك في الصمت".

أنهت كويل حديثها بتكريس قصة "أنا قد أدمرك" إلى "كل ناجٍ من الاعتداء الجنسي".

كما تم ترشيح الكاتبة والمخرجة والممثلة في أفضل فئات الإخراج والتمثيل لمسلسلات محدودة ، لكنها فازت فقط في فئة الكتابة.

وانطلق حفل جوائز للإنتاج التلفزيوني، جائزة “إيمي” في الساعات الأولى من صباح اليوم والتي تعد جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، حيث من المقرر أن تقام حفل جوائز “Primetime Emmy” السنوية الـ73 هذا العام بعد أن كان حفل العام الماضي افتراضيًا بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة وسط وباء كورونا.