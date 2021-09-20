الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«ميكايلا كويل» تصنع التاريخ كأول امرأة سمراء تفوز بجائزة «إيمي»

ميكايلا كويل
ميكايلا كويل

حصلت الممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة والمنتجة البريطانية ميكايلا كويل البالغة من العمر 33 عامًا على جائزة أفضل كتابة لسلسلة محدودة عن سلسلتها “I May Destroy You” في حفل توزيع جوائز “Emmy” لعام 2021.

ووفقًا لموقع “Insider”  تم ترشيح الممثلة في فئة كتابة المسلسلات المحدودة إلى جانب براد إنجلسبي ("ماري أوف إيست تاون") وأربعة من كتاب "واندا فيجن" هم جاك شيفر ولورا دوني وتشاك هايوارد وبيتر كاميرون.

عُرض فيلم "I May Destroy You" على قناة “HBO” خلال صيف 2020، ويحكي المسلسل المكون من 12 حلقة قصة أرابيلا (ميكايلا كويل)، الكاتبة التي استيقظت بعد قضاء ليلة في الخارج مع القليل من الذاكرة لما حدث لها، عندما تقسم الأمسية معًا ، تدرك أرابيلا أنها تعرضت للاعتداء في حمام البار.

كانت مقدمة المسلسل مستوحاة من تجربة “Coel” الواقعية للاعتداء الجنسي، والتي كشفت عنها في 2018 خلال محاضرة في مهرجان “Edinburgh” الدولي للتلفزيون.

قالت كويل موجهة حديثها للكتاب الجدد: "اكتب الحكاية التي تخيفك، وهذا يجعلك تشعر بعدم الارتياح، نحن في عالم يغرينا تصفح حياة الآخرين لمساعدتنا على تحديد ما نشعر به حيال أنفسنا بشكل أفضل، وبالتالي نشعر بالحاجة إلى أن نكون مرئيين باستمرار، لأن الرؤية هذه الأيام تبدو بطريقة أو بأخرى مساوية للنجاح - لا تخافوا من الاختفاء منا  لفترة، وانظر ما يأتيك في الصمت".

أنهت كويل حديثها بتكريس قصة "أنا قد أدمرك" إلى "كل ناجٍ من الاعتداء الجنسي".

كما تم ترشيح الكاتبة والمخرجة والممثلة في أفضل فئات الإخراج والتمثيل لمسلسلات محدودة ، لكنها فازت فقط في فئة الكتابة.

وانطلق حفل جوائز للإنتاج التلفزيوني،  جائزة “إيمي” في الساعات الأولى من صباح اليوم  والتي تعد جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، حيث من المقرر أن تقام حفل  جوائز “Primetime Emmy” السنوية الـ73 هذا العام بعد أن كان حفل العام الماضي افتراضيًا بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة وسط وباء كورونا.

ميكايلا كويل حفل توزيع جوائز Emmy لعام 2021 جائزة أفضل كتابة لسلسلة محدودة عن سلسلتها لمنتجة البريطانية ميكايلا كويل الاعتداء الجنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

نضال الشافعى يجرى عملية جراحية ثانية ويطالب جمهوره بالدعاء

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

وزير النقل يحذر العاملين بورش السكك الحديدية من إهدار السولار: أموال الشعب

بعثة تجارية مصرية في زامبيا لبحث زيادة الصادرات

التحفظ علي فيديو لحظة دهس إمام مسجد بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي

نتنياهو يسخر من تصرف لبايدن خلال لقائه مع بينيت فى البيت الأبيض