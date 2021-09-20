الطماطم بـ3 جنيه والمانجو بـ14.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الخضر والفاكهة استقرارًا اليوم الإثنين في أسواق الجملة وتراوحت الطماطم بين 3 جنيه و6 جنيهات.

والبطاطس بين 3.50 جنيه و6.50 جنيهات.

والبصل بين 1.50 جنيهات و3.50 جنيهات.

والكوسة بين 2.50 جنيه و6 جنيهات.

والفاصوليا بين 7 جنيه و13 جنيهات.

والباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و5 جنيهات.

والفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

والملوخية بين جنيه و2 جنيهات.

والخيار البلدي بين 2.50 و5 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة:

تراوح أسعار الليمون البلدي بين 4 جنيه و7 جنيهات.

والتفاح المصري 12 و18 جنيهات.

والمانجو العويس 18 و25 جنيهًا.

والمانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا.

والعنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات.

والعنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

وكان قد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية الى 4 مليون و600 ألف طن قيمتها 2 مليار و22 مليون و572 دولار من أول يناير 2021 حتى الآن.



