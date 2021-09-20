الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم بـ3 جنيه والمانجو بـ14.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق

الخضروات
الخضروات

شهدت أسعار الخضر والفاكهة استقرارًا اليوم الإثنين في أسواق الجملة وتراوحت الطماطم بين 3 جنيه و6 جنيهات.

والبطاطس بين 3.50 جنيه و6.50 جنيهات.

والبصل بين 1.50 جنيهات و3.50 جنيهات.

والكوسة بين 2.50 جنيه و6 جنيهات.

والفاصوليا بين 7 جنيه و13 جنيهات.

والباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و5 جنيهات.

والفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

والملوخية بين جنيه و2 جنيهات.

والخيار البلدي بين 2.50 و5 جنيهات.

 

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة:

تراوح أسعار الليمون البلدي بين 4 جنيه و7 جنيهات.

والتفاح المصري 12 و18 جنيهات.

والمانجو العويس 18 و25 جنيهًا.

والمانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا.

والعنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات.

والعنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

وكان قد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بارتفاع  إجمالي الصادرات الزراعية الى 4 مليون و600 ألف طن قيمتها 2 مليار و22 مليون و572 دولار من أول يناير 2021 حتى الآن.


 

 

 

الطماطم ب3جنية والمانجو ب14 أسعار الحضر والفاكهة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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