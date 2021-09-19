الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المستشار عصام الدين فريد يباشر مهامه رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة غدًا

المستشار عصام الدين
المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد

يبدأ المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد مباشرة مهام عمله غدا رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، عضوا بمجلس القضاء الأعلى للعام القضائي 2021/2022.

ولد المستشار عصام الدين فريد بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدا ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلا للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرا لنيابة المعادي ثم رئيسا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة.

والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وأعير المستشار عصام الدين فريد للعمل رئيسا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين، ثم عاد رئيسا لدائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وطبقا للأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء محاكم الاستئناف حسب قانون السلطة القضائية، بدأ المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسا لمحكمة استئناف قنا ثم رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط ثم رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية ثم رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد عضوا بمجلس القضاء الأعلى محكمة استئناف القاهرة ليسانس الحقوق م جامعة القاهرة

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وائل لطفي

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