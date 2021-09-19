الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«مهارات البحث عن المنح الدراسية والتمويل الخارجى للأبحاث».. برنامج تدريبي بجامعة القناة

الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس

نظم مكتب المبعوثين بجامعة قناة السويس، برنامج تأهيلي شامل ومتخصص لتأهيل الباحثين ورفع مستوى كفاءتهم ومهاراتهم، استمر على مدار يومين، تحت عنوان "مهارات البحث عن المنح الدراسية والتمويل الخارجي للأبحاث" وذلك تحت إشراف الدكتورة ماجد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، إن البرنامج يشمل كل ما يحتاجه الباحثون من مهارات شخصية وبحثية للارتقاء بمستواهم العلمي، وأدوات وتقنيات فنية أو علمية تعزز من إنتاجهم العلمي، وكذلك القدرات اللغوية التي تلزمهم لتحقيق الانفتاح العلمي والثقافي والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.

 برنامج تدريبي بجامعة القناة

وأوضحت هجرس أن التدريب في اليوم الثاني خُصص لأعضاء  الهيئة المعاونة للكليات العلمية الطب والأسنان والهندسة والعلوم والتمريض والطب البيطري وغيرها، مشيرة إلى أن البرنامج بشكل عام يشكل نموذج لتعظيم الاستفادة من المبعوثين العائدين من الخارج من خلال نقل خبراتهم التي اكتسبوها من الخارج إلى زملائهم من الباحثين موضحة أن البرنامج يضم ثلاث حقائب تدريبية الأولى للمهارات الأساسية العامة، والثانية للمهارات البحثية المتخصصة، والثالثة حقيبة مستقلة للمهارات اللغوية؛ وينقسم البرنامج بشكل عام إلى قسمين الأول للتخصصات العملية والثاني للتخصصات النظرية.

وفى اليوم الاول من البرنامج استهدف شباب الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة قناة السويس فى صورة منحة مجانية على أن تغطي المراحل التالية باقى الفئات من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين من خارج جامعة قناة السويس.

ويأتي بإشراف تنفيذي لكل من الدكتور خالد السيد عبد الحميد مدير مكتب المبعوثين بجامعة قناة السويس والذى حاضر اليوم حول "مهارات البحث عن المنح الدراسية والتمويل الخارجى للأبحاث".

 برنامج تدريبي بجامعة القناة


 

الدكتور ماجدة هجرس الدكتور ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس الدكتورة ماجدة هجرس ماجدة هجرس الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس الجامعة الأهلية فرع الإسماعيلية

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