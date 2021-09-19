الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس تودع أحد رهبان دير القديسة كاترين بسيناء

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة، إن المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي وسائر كينيا وقائم مقام بطريركي على متروبوليتية لكمبالا وسائر أوغندا، وصلا للتحضير لجنازة المتروبوليت يوناس مطران كمبالا وسائر أوغندا الذي رحل يوم 5 سبتمبر 2021، في المستشفى المركزي بأثينا، بعد نقل جسده إلى أوغندا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كان في استقباله في المطار أسقف جولو وشرق أوغندا سيلفستروس وبعض الكهنة.

وعلى جانب آخر، قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الراهب هارون السينائي وهو أحد أقدم رهبان دير القديسة كاترين في سيناء، رحل بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة، وكان معروفًا عنه أنه نموذج في حسن الخلق والطيبة في التعامل مع الرهبان والزائرين.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نتقدم بتعازينا لنيافة المطران دميانوس رئيس دير القديسة كاترين وجميع رهبان الدير، داعين الرب الإله أن يسكنه مع الأبرار والقديسين في الملكوت ليكون ذكره مؤبدًا".

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