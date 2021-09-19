«الزراعة»: إنتاج 72 لقاحا بأسعار أقل عن السوق لحماية الثروة الحيوانية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات عن إنتاجها أكثر من 72 لقاحا لحماية الثروة الحيوانية، وتم إنشاء 19مكزا في 19محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير َعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد ينتج 72 لقاحا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة منها 18 لقاحا تم تسجيلها خلال الثلاث سنوات السابقة، وفيها تم مراعاة التغيرات التي تحدث في العترات المتواجد في الحقل المصري، كما تم إنتاج لقاحات مركبة لتقليل التكلفة الاقتصادية على المربين وتقليل نسب الضغط على الطائر عن كثرة استخدام اللقاحات.

وقال سعد في تصريحات لـ"الدستور"، إن كثرة استخدام اللقاحات للطيور يضغط عليها ويعمل تغير تركيب الفيروسات ويؤدي إلى تحورها وبالتالي يخرج فيروس محتلف بشكل كبير عن تركيبه الأولى، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون مثمر بين معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة البيطرية معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزي للرقابة على اللقاحات البيطرية ومعهد تناسليات الهرم من أجل متابعة هذه التطورات وأي عترات جديدة يمكن أن تأتي من الدول المجاورة.

وما أن قد كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن ألمخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قامت بشن حمله مكبرة في محافظات الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، السويس، المنوفية، القليوبية، المنيا، الجيزة، الإسكندرية، كفـــــر الشيخ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 289مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 131مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.