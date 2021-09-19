الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. حفل تخريج الدفعة الأولى للدارسين بمبادرة «صنايعية مصر»

مبادرة صنايعية مصر
مبادرة صنايعية مصر

تشهد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السادسة من مساء اليوم الأحد، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، تخريج الدفعة الأولى للدارسين بمبادرة "صنايعية مصر"، والتي أطلقتها القيادة السياسية للحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة وأشرفت عليها وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع صندوق التنمية الثقافية.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، معرض مشروعات تخرج الشباب فى مجالات: الخزف – النحاس – التطعيم بالصدف– الخيامية - قشرة الخشب وفنون الحلى، الذين تم تدريبهم وفق أحدث النظم الدراسية وأشرف عليه نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط، ثم تمنح شهادات التخرج لثلاثة وثلاثين فنانًا وحرفيًا بين سن 18 و40 سنة هم نواة الدفعة الأولى، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات التى ساهمت فى إنجاز المشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين قدموا سلسلة من الدورات التدريبية للدارسين في مجال ريادة الأعمال.

انقسم التدريب إلى مرحلتين: بدأت الأولى خلال شهر أكتوبر 2019 لإعداد الدارسين للتعرف على الحرف وتعلمها، وإعتمدت المرحلة الثانية على رفع كفاءة العاملين فى مجالات الحرف التراثية من المتدربين.. كما إشتمل التدريب على جانبين: (نظرى وعملى) إشتملا على مجالات الدراسات المتحفية بهدف دمج عمليات التدريب مع الرؤية البصرية للتراث الموجود بالمتاحف(الإسلامى والقبطى والمصرى) وفنون التصميم المرتبطة بكل حرفة على حدة للوصول بها للشكل الفنى النهائى.

وتعد مبادرة "صنايعية مصر" إحياءً لثروة تذخر بها البلاد من التراث المادى فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

جدير بالذكر أنه يجرى الآن استقبال دارسين جدد للإنضمام للدفعة الثالثة من المبادرة، تمهيداً لبدء أعمال الدورات الجديدة فى بداية شهر أكتوبر القادم، كما يستمر – في الوقت نفسه – تدريب دارسي المرحلة الثانية من الدفعة الثانية، والمنتظر إقامة حفل تخرجهم أوائل العام القادم.  

وتعد الحرف اليدوية أو الصناعات التقليدية هي الصناعات المعتمدة على اليد أو باستخدام الأدوات البسيطة فقط وهي أحد القطاعات الرئيسية التقليدية الحرفية، وعرفت مصر الحرف اليدوية منذ عهد الفراعنة حيث تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب في صناعة الحرف اليدوية من حيث استخدام المنتجات الطبيعية من القطن والأصواف والخشب والحرير، لذلك تشتهر الصناعات اليدوية المصرية بتنوعها وغناها وتفردها من حيث اتقان الصنعة ومراعاه التفاصيل ومن أهم هذة الصناعات صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسي علم وأبو سمبل وسيوة، وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين، وصناعة النسيج في مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر، وساقية أبو شعرة المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي، وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والإسكندرية وحلايب وشلاتين، وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسي علم، وتجمع الجمالية المتخصص في المشغولات الفضية، وصناعة الرخام وتتركز في مناطق الدريسة وشق الثعبان بالإضافة إلى تجمعات في مجالات صناعة الخيامية والتللي والعرجون والأثاث.
 

مبادرة صنايعية مصر إيناس عبد الدايم وزير الثقافة صندوق التنمية الثقافية مشروعات تخرج الشباب الصناعات التقليدية

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