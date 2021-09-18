أجمل الأماكن السياحية يمكن زيارتها في باريس بالخريف (صور)

يعرف الجميع أن المعالم الأسطورية للعاصمة الفرنسية تجذب السياح، ولهذا إذا أردت السفر، يمكنك تجربة الاستمتاع بمعالم باريس السياحية، وفيما يلي مجموعة من الأسباب تجعل باريس هي وجهة السياح المفضلة في فصل الخريف وفقا لموقع vogue.

متحف الفنون الجميلة في باريس

إذا ذهبت في جولة إلي متحف الفنون الجميلة في مدينة باريس سوف يصطحبك متحدث وستتم دعوتك للمشاركة في ورشة رسم جماعية، بتوجيه من فنان بصري من المتحف، حيث يمكنك رؤية جميع الزخارف والتفاصيل المعمارية واللوحات الجدارية والمناظر المتواجدة في هذا المتحف تجعله واجهة ملائمة للسياحة.

حديقة باريس السرية

توجد حديقة سرية في باريس يمكن الوصول إليها مرة واحدة فقط في السنة للزائرين المحظوظين، وهذه الحديقة تعد من أكثر المساحات الخضراء غموضًا، حيث تقع البيوت الزجاجية فيها، كما تضم كنز نباتي يتم الحفاظ عليه جيدًا، وتوجد أيضا بساتين الفاكهة الرائعة والبوينسيتياس والبرتقال.





زيارة ليلية لمنزل اليونسكو

يدعوك منزل اليونسكو وهو أحد معالم العمارة الحديثة لاكتشافه في ضوء جديد تمامًا، فهو مكان ثقافي مفتوح للجميع، ويضم مجموعة غنية من أعمال الفنانين الفرنسيين، بالإضافة إلى هذه الكنوز والمجموعة المعمارية الرمزية للمبنى، يتيح منزل اليونسكو زيارة واحدة من أجمل الحدائق اليابانية في المدينة ليلاً .



جولة وراء الكواليس في Grand Rex

منذ ما يقرب من 90 عامًا استضاف Grand Rex أعظم الأفلام والفنانين في قاعة الأداء الفريدة الخاصة به، وتعد هذه سينما أسطورية للباريسيين تحوي أكبر شاشة في فرنسا وغرفة مزينة مثل قصر السينما.



وتم تدشين هذا المكان عام عام 1932 مدفوعة الثمن لمدة يومين



لعبة الهروب من Grand Palais Éphémère

تم تصميم Grand Palais Éphémère للسماح للزوار بالاستمتاع ببرنامج اللعبة على الرغم من أعمال التجديد، اذ يدعوك التصميم المميز إلى لعبة ألغاز تسمى La Destinée de Flora ويأخذك أيضا باستخدام هاتفك الذكي ، إلى مغامرة في الهواء الطلق بحثًا عن عمل مفقود.



أشهر الكاتدرائيات والكنائس



إن زيارة باريس لا تكتمل دون المرور بكاتدرائياتها وكنائسها التاريخية مثل كاتدرائية نوتردام وكنيسة القلب المقدس وكنيسة سانت تشابل وكنيسة سان سولبيس وكنيسة ماري ماجدولين.