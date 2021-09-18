السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 أكتوبر.. فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة بدر لمدة عامين

المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة لمدة عامين   2022 و 2023، على أن يتم سحب استمارة التقدم من مقر الجهاز والتقديم خلال الفترة من يوم الأحد 3/10/2021، وحتى يوم الأحد 17/10/2021، مشيراً إلى أن مدة الدورة عامين تنتهى فى نهاية عام 2023.

وأوضح مندور، أنه يشترط في المتقدم لعضوية مجلس أمناء المدينة، التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومى، ولا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها التابعة، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء لمدة دورتين مباشرة قبل دورة الترشح، بجانب تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة خالية من أى أحكام، وتأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة، أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

كما أكد رئيس الجهاز، أنه لن يتم النظر في الطلبات التى تقدم بعد المواعيد المحددة للترشح أو الطلبات غير المستوفاة للشروط المشار إليها، حيث يشترط أيضاً بجانب ما سبق إرفاق  3 صور فوتوغرافية شخصية، وصور المرفقات بالطلب للمتقدم، بالإضافة للسيرة الذاتية، والرؤية المستقبلية لزيادة معدلات التنمية بالقطاعات المختلفة بالمدينة.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

وقال الوزير: "تلقينا خطابا من مكتب المدير التنفيذى لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، من بين 170 ترشيحا من العديد من البلدان، من قبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030".

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: طبقا للخطاب الوارد إلينا سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمى للبرنامج فى العاصمة الكاميرونية "ياوندى"، فى الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى "ياوندى"، لتلقى هذه الجائزة المرموقة.

وتوجه وزير الإسكان بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، على ما يبذلونه من جهود غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، حيث تُعد الهيئة ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، مؤكدا أن الهيئة طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنويا فى مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة.

جهاز مدينة بدر مجلس أمناء عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر فتح باب الترشح

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