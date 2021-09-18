السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن كفر الشيخ»: إعفاء أسر «تكافل وكرامة» من المصروفات الدراسية لأبنائهم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في  تصريحات لـ "الدستور" ، أنه قد تم إعفاء جميع الأسر التي تتقاضى معاش تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية لأبنائهم بنسبة 100%، وأي طالب يتقدم بما يفيد عدم قدرته على سداد المصروفات الدراسية سيتم إعفائه على الفور بعد بحث حالته، كما أن الزي المدرسي سيتم بيعه لكافة الطلاب بأسعار مخفضة للغاية عبر معارض الأسر المنتجة المنتشرة في ربوع المحافظة.

 وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أن المديرية قد استعدت جيدا للعام الدراسي الجديد وذلك برفع المعاناة أو التكاليف عن كاهل الأسر الفقيرة غير القادرة علي سداد المصروفات الدراسية لأبنائها وأيضا الزي المدرسي، مضيفا أن المديرية تعمل بكل جهد من أجل الوقوف بجانب الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، خاصة مع بدء العام الدراسي الذي يكون محملا بالأعباء الثقيلة بل وتعمل بشكل دائم علي رفع المعاناة عن كاهلهم في كل الأوقات.

- الغرفة التجارية في كفر الشيخ تشارك في معرض أهلا بالمدارس

فيما أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ مشاركتها في إقامة معرض أهلا بالمدارس،  وذلك في إطار دور الغرفة المجتمعي في ضبط الأسواق وتوفير السلع المدرسية بأسعار مخفضة من سن الحضانة حتى  المرحلة الثانوية، من خلال تقديم منتج جيد بسعر التكلفة وبمشاركة مصانع الأحذية والشنط والكراسات والأدوات الكتابية حتى بداية العام الدراسي الجديد، وبدون أي رسوم علي العارضين في مقابل نسبة خصم تتراوح بين 20 لـ 35٪ على المعروضات.

و أشاد رئيس الغرفة، بدور الحكومة والتجار في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية محدودي الدخل والتعاون لتنظيم معرض "اهلا مدارس" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووجه  الشكر إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية علي دورهما الكبير في التعاون ومساندة الغرفة في تنظيم هذا المعرض لصالح المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
كما وجه الشكر للتجار من منتسبي الغرفة الذين يشاركون في تنظيم هذا المعرض وعرض منتجاتهم بسعر التكلفة دعما للمواطنين ومساندتهم في شراء مستلزمات المدارس باسعار مناسبة والحرص علي مواصلة وزيادة الدور الاجتماعي لهم في مختلف الاتجاهات.

التضامن كفر الشيخ الطلاب الفقراء العام الدراسي

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