لأول مرة.. الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض بـ«أورام أسوان» (صور)

انطلقت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض، صباح اليوم السبت، بمركز أورام أسوان، الذي يتم تنظيمه لأول مرة بحضور عدد كبير من المرضى و متلقي الخدمة العلاجية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، وتحت رعاية مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض

تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض، شرح كيفية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، و أن 80% من الأمراض تأتي عن طريق الأيدي، كما تم عرض فيديو توضيحي لجميع الحضور، و تصل مدة غسل اليدين خاصة لمقدمي الخدمات الطبية من 40 إلى 60 ثانية.

الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض

وتضمن الاحتفال توزيع "بروشورات" التوعية بأمراض الأورام على المرضى الحضور الفاعلية، وعدد من الهدايا العينية، بالإضافة إلى توزيع العصائر والمواد الغذائية على المرضى.

الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد المنعم، منسق الجودة بمركز أورام أسوان، "إن الاكتشاف في بدايته أفضل ومردوه أحسن كثيرا بالنسبة للمريض، مشيرا إلى أن الأورام ليست هينة فسيدة من بين كل 8 سيدات تصاب بأورام الثدي، ويعد ثاني أكثر نوع من أنواع السرطانات تسببًا في الوفاة، لذلك الكشف المبكر هو الأمثل للحماية، ولكن ليس كل تغير يعد سرطانا ألا إنه من الممكن يكون نتيجة الالتهابات، لازم نراجع الطبيب، والكشف المبكر يساهم في شفاء بنسبة 98%".

الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض

وأضاف خلال تصريحات على هامش الاحتفال، أن هناك 3 مراحل لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي، منها الفحص الذاتي للثدي، في حالة وجود تغير أو أي شك الرجوع للطبيب، تشخيص أمراض الثدي عن الأشعة.