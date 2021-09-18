السلام الأخضر فى برلين تدعو المضربين عن الطعام لإنهاء إضرابهم

ناشدت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" المعنية بالدفاع عن البيئة، نشطاء المناخ المضربين أمام مبنى الرايخستاج في برلين إنهاء إضرابهم عن الطعام المستمر منذ أكثر من أسبوعين.



وكتب مارتن كايزر رئيس المنظمة، في بيان له الجمعة: "نشارك المحتجين مخاوفهم بشأن المستقبل، لكننا نناشدهم حرصا على صحتهم وعافيتهم عدم تعريض مستقبلهم وحياتهم للخطر".



كان المشاركون في احتجاج المناخ بدأوا إضرابا عن الطعام إلى أجل غير مسمى يوم الثلاثين من أغسطس الماضي.



ويهدف الإضراب إلى المطالبة بإجراء مناقشة عامة مع المرشحين الثلاثة لمنصب المستشار الألماني، وإنشاء مجلس للمواطنين يفترض أن يعطي السياسيين اقتراحات لإجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ.



وكان المرشحون الثلاثة لمنصب المستشار في كل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الألماني والخضر، ناشدوا النشطاء قبل أيام بوقف الإضراب وعدم المخاطرة بحياتهم.



وعرض المرشحون أرمين لاشيت (الاتحاد المسيحي)، وأولاف شولتس (الحزب الاشتراكي)، وأنالينا بيربوك (الخضر) إجراء نقاش مع النشطاء بعد الانتخابات العامة، لكنهم رفضوا.



وأضاف النشطاء أن المحادثات يجب أن تجري خلال المعركة الانتخابية. وقالت بيربوك إنها اتصلت هاتفيا مع المحتجين قبل عدة أيام.



دعا رئيس جرينبيس كايزر النشطاء إلى عدم تعريض حياتهم للخطر أكثر من ذلك، وتوفير طاقتهم من أجل الإضراب العالمي لحماية المناخ يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.



وأشار كايزر إلى انه كانت هناك بالفعل محادثات مع السياسيين "على الأقل في حالة واحدة" وأن هناك مكتب للمواطنين لمناصرة قضايا المناخ موجود بالفعل.



وكتب كايزر قائلا: "لذلك نأمل ألا يعرض الشباب حياتهم للخطر أكثر من ذلك، ونحن نشجعهم على التعافي وتقوية أنفسهم من أجل استثمار طاقاتهم وعزيمتهم، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة من أجل الاحتجاج على تغير المناخ في ألمانيا".