الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدا.. 8 سيارات للتسجيل وتلقي لقاح كورونا بكفر الشيخ مجانا

السيارات
السيارات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، توفير 8 سيارات مجهزة لتقديم خدمة تسجيل وتلقي لقاح كورونا لأهالي محافظة كفر الشيخ، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء لمدة 10 أيام.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إطلاق  وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة خدمة جديدة لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا من خلال سيارة متنقلة تقوم بتطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والراغبين في تلقي التطعيم، وتم تحديد 8 مواقع تتواجد بها السيارات، وهي المزلقان الوسطاني، ومزلقان الشرعية " الإنشاء والتعمير"، ومجمع المواقف، ومسجد الخياط،ونادي كفر الشيخ الرياضي، ومسجد سيدي طلحة، وميدان ال47.

كورونا كفر الشيخ سيارات لقاح تسجيل

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