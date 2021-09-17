من أودري هيبورن لمادونا.. أشهر أيقونات الموضة عالميًا (صور)

بينما تستمر صناعة الأزياء في تعريفنا بأساليب جديدة كل موسم، فإن مجال الأزياء لن يكون على ما هو عليه اليوم بدون مساعدة أيقونات الموضة المؤثرة، فهناك العديد من النساء اللواتي تبنين أنماط موضة مؤثرة لا زالت تتبع حتي اليوم، ونعرض لكم فيما يلي أبرز نماذج هذه الأيقونات.

أودري هيبورن

قد يجادل البعض بأن أودري هيبورن هي سبب هوس الموضة بالفستان الأسود الصغير فمظهرها من Breakfast at Tiffany’s هو أحد أكثر صور هوليوود القديمة شهرة، ولا يمكن للمختصين بالموضة نسيان فستان جيفنشي البسيط ذو الأعمدة وعقد من اللؤلؤ بثلاثة حبال ، والنظارات الشمسية الكبيرة المصنوعة من صدف السلحفاة ، وأقراط محدثة أنيقة ، وأقراط مرصعة بالماس، وحامل سجائر طويل سيعرف إلى الأبد بإطلالة مستوحاة من أودري هيبورن، وفقا لموقع rankar

إليزابيث تايلور

خلفت إليزابيث تايلور المزيد من التألق في كل مكان بدءا من استخدامها لأغطية الرأس إنتهاءا بالمجوهرات التي لا يزال تأثيرها على صناعة الأزياء واضحًا.

جريس كيلي



لطالما كان أسلوب غريس كيلي الكلاسيكي والمتطور لا تشوبه شائبة، حيث جعلت فساتينها وأطقمها المفصلة منها واحدة من أكثر أيقونات الموضة تأثيراً في عصرها. في الواقع ، أعادت هيرميس تسمية أحد تصميمات حقائب اليد ، حقيبة كيلي ، بعد أن شوهدت الممثلة ترتدي واحدة في مناسبات عديدة.







كاثرين هيبورن



كانت كاثرين هيبورن واحدة من أكثر الممثلات شهرة في جيلها على الشاشة و جسدت المظهر الأمريكي ،وأحتوت خزانة ملابسها خارج الشاشة علي الملابس الرياضية، ومع ذلك ، فإن وتعد الأزياء التي ارتدتها في أفلامها هي التي شكلت نظرة هيبورن إلى ما هي عليه اليوم.

لورين باكال



إن لورين باكال واحدة من أكثر ممثلات الموضة شهرة بما ترتديه بدءا من البلوزات الحريرية إلى السترات، والتنانير وحتى السراويل ذات الثنيات.

مادونا

مادونا هي مغنية البوب للموضة، وعلى الرغم من أنها تبنت في الأصل مظهرًا مسترجلاً غير رسمي في الثمانينيات ، إلا أنها تطورت بسرعة لتصبح واحدة من أكثر معلمات الموضة تأثيرًا في الصناعة، ولن تكون الحفلات الموسيقية باهظة كما هي اليوم لولا اختيارات مادونا للأزياء على المسرح التي غيرت الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الفنانين.



مارلين مونرو

قدمت مارلين مونرو جاذبية جنسية في صناعة الأزياء، بدءا من البيكينيات عالية الخصر إلى مظهرها الكلاسيكي The Seven Year Itch ، حيث مهدت مارلين الطريق لاتجاهات هوليوود الفاخرة وخلقت إرثًا لا يزال يتم إقتباسه بشكل منتظم.



تويجي



سرعان ما صعدت تويجي إلى النجومية بعد أن تم تصويرها برموش مرسومة ، وهو اتجاه لم يتم استكشافه بعد بمجرد أن أثبتت نفسها، أصبحت أيقونة أزياء بارزة معروفة بأسلوبها الجريء والمبتكر في الستينيات.