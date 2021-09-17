الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من أودري هيبورن لمادونا.. أشهر أيقونات الموضة عالميًا (صور)

أشهر أيقونات الموضة
أشهر أيقونات الموضة عالميًا

بينما تستمر صناعة الأزياء في تعريفنا بأساليب جديدة كل موسم، فإن مجال الأزياء لن يكون على ما هو عليه اليوم بدون مساعدة أيقونات الموضة المؤثرة، فهناك العديد من النساء اللواتي تبنين أنماط موضة مؤثرة لا زالت تتبع حتي اليوم، ونعرض لكم فيما يلي أبرز نماذج هذه الأيقونات.

الممثلة أودري هيبورن تظهر في دور هولي جوليتلي في فيلم عام 1961 "إفطار في تيفاني". (AP ... [+] صور)

أودري هيبورن

 

قد يجادل البعض بأن أودري هيبورن هي سبب هوس الموضة بالفستان الأسود الصغير فمظهرها من Breakfast at Tiffany’s هو أحد أكثر صور هوليوود القديمة شهرة، ولا يمكن للمختصين بالموضة نسيان فستان جيفنشي البسيط ذو الأعمدة وعقد من اللؤلؤ بثلاثة حبال ، والنظارات الشمسية الكبيرة المصنوعة من صدف السلحفاة ، وأقراط محدثة أنيقة ، وأقراط مرصعة بالماس، وحامل سجائر طويل سيعرف إلى الأبد بإطلالة مستوحاة من أودري هيبورن، وفقا لموقع rankar

إليزابيث تايلور

 

خلفت إليزابيث تايلور المزيد من  التألق في كل مكان بدءا من استخدامها لأغطية الرأس إنتهاءا بالمجوهرات التي لا يزال تأثيرها على صناعة الأزياء واضحًا.

في صورة الملف هذه في 20 أبريل 1955 ، المصمم أوليغ كاسيني يقف مع الممثلة جريس كيلي في ... [+] العرض العالمي الأول لفيلم "ستراتيجيك إير كوماند" في نيويورك. تستطيع غريس كيلي أن تستحضر إلى الأذهان عدة أشياء: ممثلة هوليوودية حائزة على جائزة الأوسكار ، وأم ، وأميرة ، وفيلم لنيكول كيدمان يُعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي يوم الأربعاء 14 مايو 2014 (AP Photo، File)

جريس كيلي


لطالما كان أسلوب غريس كيلي الكلاسيكي والمتطور لا تشوبه شائبة، حيث جعلت فساتينها وأطقمها المفصلة منها واحدة من أكثر أيقونات الموضة تأثيراً في عصرها. في الواقع ،   أعادت هيرميس تسمية أحد تصميمات حقائب اليد ، حقيبة كيلي ، بعد أن شوهدت الممثلة ترتدي واحدة في مناسبات عديدة.


 

كاثرين هيبورن في مشهد من فيلم "قصة فيلادلفيا" ، 1940 (تصوير مترو غولدوين ماير / غيتي إيماجز)


كاثرين هيبورن


كانت كاثرين هيبورن واحدة من أكثر الممثلات شهرة في جيلها على الشاشة و جسدت  المظهر الأمريكي ،وأحتوت  خزانة ملابسها خارج الشاشة علي  الملابس الرياضية، ومع ذلك ، فإن وتعد الأزياء التي ارتدتها في أفلامها هي التي شكلت نظرة هيبورن إلى ما هي عليه اليوم.

جاهزة في سترة منقطة لإيقاف حركة ليستر سكوير في لندن 2 أكتوبر 1972 ، أمريكية ... [+] الممثلة لورين باكال هنا لتمثل في إنتاج لندن للمسرحية الموسيقية الأمريكية "تصفيق" ، التي افتتحت في صاحبة الجلالة المسرح في 16 نوفمبر 1972. الآنسة باكال (التي كان زوجها الأول الراحل همفري بيغارت) ستظهر لأول مرة على المسرح البريطاني في العرض مكررة الدور الذي قامت به في برودواي والذي فاز بها بجائزة توني لأفضل ممثلة في موسيقي." (AP Photo / Press Association)

 

لورين باكال


إن لورين باكال  واحدة من أكثر ممثلات الموضة شهرة بما ترتديه بدءا من البلوزات الحريرية إلى السترات، والتنانير وحتى السراويل ذات الثنيات.

جولة مادونا - مادونا ، التي ألغت العرض الأول من بين ثلاثة عروض في فيلادلفيا بسبب التهاب في الحلق ، غنت قبل 14000 معجب خلال جولتها "Blonde Ambition" ، والتي نقلتها أيضًا إلى طوكيو وروما. (AP-Photo / Sean Kardon) 3.12.1990

 مادونا 

مادونا هي مغنية البوب للموضة، وعلى الرغم من أنها تبنت في الأصل مظهرًا مسترجلاً غير رسمي في الثمانينيات ، إلا أنها تطورت بسرعة لتصبح واحدة من أكثر معلمات الموضة تأثيرًا في الصناعة، ولن تكون الحفلات الموسيقية باهظة كما هي اليوم لولا اختيارات مادونا للأزياء على المسرح التي غيرت الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الفنانين.

صورتنا غير المؤرخة تظهر مارلين مونرو في المشهد الشهير من فيلم "حكة السبع سنوات" .... [+] (AP Photo)


 مارلين مونرو

 

قدمت مارلين مونرو جاذبية جنسية في صناعة الأزياء، بدءا من البيكينيات عالية الخصر إلى مظهرها الكلاسيكي The Seven Year Itch ، حيث  مهدت مارلين الطريق لاتجاهات هوليوود الفاخرة وخلقت إرثًا لا يزال يتم إقتباسه  بشكل منتظم.

عارضة الأزياء والممثلة البريطانية تويجي تنطلق من سيارة رولز رويس في أحد المطارات بعد فترة وجيزة من تقاعدها ... [+] من عرض الأزياء ، 3 أكتوبر ، 1970. (تصوير Express Newspapers / Getty Images)


تويجي


سرعان ما صعدت تويجي إلى النجومية بعد أن تم تصويرها  برموش مرسومة ، وهو اتجاه لم يتم استكشافه بعد بمجرد أن أثبتت نفسها، أصبحت أيقونة أزياء بارزة معروفة بأسلوبها الجريء والمبتكر في الستينيات.

أيقونات الموضة هوليود أزياء عروض الأزياء مادونا أودري هيبورن تويجي إليزلبيث تايلور جريس كيلي كاثرين هيبورن مارلين مونرو

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