متى تشكل حموضة المعدة خطرًا على الصحة؟

يعاني بعض الأفراض من حموضة المعدة التي تنتج ألم حارق في صدرك خلف عظمة الصدر مباشرة، وغالبا ما يزيد من الإحساس بها بعد تناول الطعام أو الانحناء أو الاستلقاء.

وتعد الحموضة البسيطة المؤقتة شائعة ولا تدعو للقلق، ويمكن لمعظم الناس التعامل مع الانزعاج الناتج عن حرقة المعدة بأنفسهم من خلال تغييرات نمط الحياة وتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وفقًا لموقع “mayo clinic”، ولكن تكون الحموضة المعوية الأكثر تكرارًا أو التي تتعارض مع روتين تناولك للطعام أكثر خطورة وتتطلب الذهاب للطبيب.

أعراض حموضة المعدة



تشمل أعراض الحموضة المعوية:

-ألم حارق في الصدر يحدث عادة بعد الأكل وقد يحدث في الليل

-ألم يزداد سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء

-طعم مر أو حامضي في الفم.



متى ترى الطبيب

اطلب المساعدة فورًا إذا كنت تعاني من ألم أو ضغط شديد في الصدر، خاصة عندما تقترن بعلامات وأعراض أخرى مثل ألم في الذراع أو الفك أو صعوبة في التنفس، قد يكون ألم الصدر من أعراض النوبة القلبية.

وتتمثل عوامل الخطر فيما يلي:-

-حدوث الحموضة المعوية أكثر من مرتين في الأسبوع.

-استمرار الأعراض على الرغم من استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

-لديك صعوبة في البلع.

-لديك غثيان أو قيء مستمر.

-إذا كنت تعاني من فقدان الوزن بسبب ضعف الشهية أو صعوبة تناول الطعام.

أسباب حدوث الحموضة المعوية

- تحدث الحموضة المعوية عندما يرتد حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى معدتك عبر المرئ.

-وعندما تبتلع الطعام ترتخي مجموعة من العضلات حول قاع المريء أو العضلة العاصرة السفلية للمريء، للسماح بتدفق الطعام والسائل إلى معدتك، ثم تغلق العضلة مرة أخرى.

-وفي حالة ارتخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية بشكل غير طبيعي أو ضعفها ، يمكن أن يتدفق حمض المعدة إلى المريء فيما يسمي ارتداد الحمض، ويسبب حرقة في المعدة.

أطعمة تجنبها للوقاية من حموضة المعدة



يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى حدوث حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك:

التوابل والأطعمة الحارة.

البصل.

المنتجات الحمضية.

منتجات الطماطم مثل الكاتشب.

الأطعمة الدهنية أو المقلية.

النعناع.

الشوكولاتة.

الكحول أو المشروبات الغازية أو القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الوجبات الكبيرة أو الدسمة.

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو الحمل أيضًا إلى زيادة خطر إصابتك بحرقة المعدة.

المضاعفات

إذا تكررت الحموضة المعوية بشكل يومي يمكن أن تسبب الارتجاع المعدي المريئي المزمن الذي يتسبب بمرور الوقت في تلف المريء، ويؤدي إلى تغيرات محتملة التسرطن في المريء تسمى "مريء باريت".

