25 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكليات جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الجمعة، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للإلتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2021/2022 .

وأشار إلى بداية الكشف الطبي اعتباراً من يوم السبت 25 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بدار الضيافة بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهرًا.

وأكد الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

وأشار إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية ، مشددا على ضرورة توفير كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم و التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة لاتخاذ إجراء التباعد الاجتماعي.

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ1391 مواطناً من خلال قافلة طبية تم تنفيذها اليوم بقرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

أكد رئيس جامعة طنطا، اهتمام الجامعة بإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية، فى إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ‏الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، وضمت وضمت 12 تخصصا طبيا بمشاركة 30 من أساتذة كلية الطب والتمريض بالجامعة، بالإضافة إلى قافلة زراعية.

وصرحت الدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 36 حاله لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة بالمجان فى تخصصات الجراحه والقلب والرمد والمخ والأعصاب والعظام.

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.