«ماس كهربائى» وراء حريق شقة سكنية بالأميرية

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية، قد تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الأميرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى اصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الأميرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.