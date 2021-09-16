رئيس وزراء العراق: الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المُبكرة، وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها.

وذكر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن رئيس الوزراء قال إنه لم يتبق على إجراء الانتخابات سوى 3 أسابيع، وقد هيأنا كل متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي، وأنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لدعم المفوضية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء السبت الماضي، وتوفير كل المستلزمات لها وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الدعوة لجميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لتشجيع المواطنين على الانتخاب؛ والوصول إلى الإصلاح السياسي والإداري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أن أمس الأربعاء شهد إطلاق الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي، وهي وثيقة ضمير وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيمها، وهي وثيقة تمثل ميثاق شرف، تلزم جميع الكتل السياسية والمرشحين، بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أنه لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين، وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، أن الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستجرى في أكتوبر المقبل، الحل الوحيد لمشكلات العراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة استثنائية للحكومة العراقية: "ستجري بعد 29 يومًا بالضبط، الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: "أنجزنا بحمد الله وإصرار كل متطلبات العملية الانتخابية، ولا سيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية كما وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".