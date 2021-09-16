قطر تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين المواطنين، و39 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 235187 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أنه تم فحص 25092 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2589951، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1766 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 604 حالات، حتى الآن، فيما سُجلت 195 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 232817 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 9718 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 4633897 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.