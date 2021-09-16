الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

6 سنوات لسائق سرق 200 جنيه من طالب بالإكراه في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد اتهامه بسرقة 200 جنيه من طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفي الصحن، وأحمد محمود عوض وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية رقم 8819 لسنة 2021 جنايات المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بسرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، حال سير المجني عليه م.م.ت، 17 سنة، طالب، بالطريق العام اعترض طريقه واستوقفه المتهم إ.خ.إ، سائق توك توك، أشهر في وجهه سلاح أبيض "مشرط" وهدده بإستعمال ذلك السلاح في التعدي عليه وإصابته، مما أثار في نفسه حالة من الفزع فقام بالاستيلاء منه على مبلغ 200 جنيه كانت في حوزته وساعة يد ونظارة شمسية، وتركه وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهم، والقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة طالب تحت تهديد السلاح، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق إبراهيم أبوالروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع أحداث القضية رقم 1532 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بسرقتها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، عقب سير المجني عليه م.م.م، طالب، بمنطقة سان ستيفانو ليلا بدائرة قسم شرطة الرمل أول، فوجئ بكل من ز.م.ش، وم.إ.ع، وم.ع.ع، عاطلين، يشهرون أسلحة بيضاء في وجه وبثوا الرعب في نفسه وشلوا حركته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ساعة يد وسلسلة فضية وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم و مواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة فتم عرضهم على النيابة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

الإسكندرية الجنايات الطريق العام نظارة شمس بالإكراه سائق توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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