الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تابع.. مواصفات وإمكانيات iPhone 13 pro max هاتف آبل الجديد

برو ماكس 13
برو ماكس 13

مواصفات وإمكانيات iPhone 13 pro max  الجديد التطوير الأعلى من النسخة السابقة 12  برو ماكس، من أعلى أنواع الهواتف بحثا خلال الساعات الماضية للتعرف على المواصفات الكاملة وهل يستحق الشراء فعلا أم ينبغى الانتظار. ويأتى الهاتف iPhone 13 pro max بمعالج متميز وهو Apple A15 Bionic من حيث السرعة والأداء. 

مواصفات وإمكانيات iPhone 13 pro max  

يبحث آلاف الشباب وراغبى اقتناء هواتف آبل فى الإستعلام عن مواصفات وإمكانيات iPhone 13 pro max  الذى يدعم شبكات الجيل الخامس ببطارية سعة 4352 مللي أمبير بشاحن 20 وات لشحن 50 % من الهاتف فى نصف ساعة مع إمكانية الشحن اللاسلكي.

ويدعم خاصية الإتصال والارسال القريب NFC، ويأتى برو ماكس 13 بطول 160،8 ملم وعرض 78،1 ملم ووزن 240 جرام بواجهة زجاجية وظهر الهاتف يأتى مع إطار مقاوم للصدأ والمياه. 

ذاكرة عشوائية كبيرة وصوت ستريو متميز 
يدعم هاتف iPhone 13 pro max شريحتين إتصال الآولى من نوع Nano Sim بينما الثانية من نوع eSim، وتأتى الشاشة بمساحة 6،7 إتش وطبقة حماية من الزجاج مع معدل تحديث 120 هيرتز بكثافة 457 بكسل لكل بوصة وتدعم أبعاد العرض مع سطوع 86،6 % .مع مقاومة الشاشة والهاتف للخدش والبصمات.

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يأتى iPhone 13 pro max  فى 3 إصدارات الأول منها بذاكرة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا والاصدار الثانى بذاكرة صلبة 256  جيجا وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام وإصدار بسعة 215 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 رامات. والهاتف مزود بميكرفون لعزل الضوضاء أثناء المكالمات ودعم لأغلب المستشعرات ودعم أوامر اللغة والإملاء، وصوت ستريو للسماعات. 


عيوب  iPhone 13 pro max  

مع المميزات الجديدة لهاتف  iPhone 13 pro max  فإنه لا يدعم زيادة سعة الذاكرة وعدم نطور التصميم ، ويبلغ السعر 26 ألف جنيه للنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 رام.

iPhone 13 ضوضاء شبكات الجيل الخامس الإصدار الثاني المواصفات سماعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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