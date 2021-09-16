تابع.. مواصفات وإمكانيات iPhone 13 pro max هاتف آبل الجديد

مواصفات وإمكانيات iPhone 13 pro max الجديد التطوير الأعلى من النسخة السابقة 12 برو ماكس، من أعلى أنواع الهواتف بحثا خلال الساعات الماضية للتعرف على المواصفات الكاملة وهل يستحق الشراء فعلا أم ينبغى الانتظار. ويأتى الهاتف iPhone 13 pro max بمعالج متميز وهو Apple A15 Bionic من حيث السرعة والأداء.

مواصفات وإمكانيات iPhone 13 pro max

يبحث آلاف الشباب وراغبى اقتناء هواتف آبل فى الإستعلام عن مواصفات وإمكانيات iPhone 13 pro max الذى يدعم شبكات الجيل الخامس ببطارية سعة 4352 مللي أمبير بشاحن 20 وات لشحن 50 % من الهاتف فى نصف ساعة مع إمكانية الشحن اللاسلكي.

ويدعم خاصية الإتصال والارسال القريب NFC، ويأتى برو ماكس 13 بطول 160،8 ملم وعرض 78،1 ملم ووزن 240 جرام بواجهة زجاجية وظهر الهاتف يأتى مع إطار مقاوم للصدأ والمياه.

ذاكرة عشوائية كبيرة وصوت ستريو متميز

يدعم هاتف iPhone 13 pro max شريحتين إتصال الآولى من نوع Nano Sim بينما الثانية من نوع eSim، وتأتى الشاشة بمساحة 6،7 إتش وطبقة حماية من الزجاج مع معدل تحديث 120 هيرتز بكثافة 457 بكسل لكل بوصة وتدعم أبعاد العرض مع سطوع 86،6 % .مع مقاومة الشاشة والهاتف للخدش والبصمات.

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يأتى iPhone 13 pro max فى 3 إصدارات الأول منها بذاكرة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا والاصدار الثانى بذاكرة صلبة 256 جيجا وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام وإصدار بسعة 215 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 رامات. والهاتف مزود بميكرفون لعزل الضوضاء أثناء المكالمات ودعم لأغلب المستشعرات ودعم أوامر اللغة والإملاء، وصوت ستريو للسماعات.



عيوب iPhone 13 pro max

مع المميزات الجديدة لهاتف iPhone 13 pro max فإنه لا يدعم زيادة سعة الذاكرة وعدم نطور التصميم ، ويبلغ السعر 26 ألف جنيه للنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 رام.