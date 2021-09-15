الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 70 شخصا في قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

قافلة عيون بمؤسسة
قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

نظم نادي روتاري بني سويف، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية صحة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، والهيئة الإنجيلية، قافلة عيون في مؤسسة الدفاع الاجتماعي، حيث تم الكشف على المسنين والأحداث داخل المؤسسة.

قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

وذلك بحضور أيفيت أبوغالي رئيس النادي، ومصطفى ثروت سكرتير النادي، والمهندس مدحت إسماعيل، مساعد محافظ منطقة روتارية، والدكتورة هبة عبدالعظيم، رئيس النادي السابق ومستشار النادي ورئيس لجنة الصورة العامة، وآمال صفوت رئيس النادي الأسبق، والدكتوره داليا عبد العزيز عضو النادي، ونانسى بولس ممثل الهيئة الإنجيلية.

ووقعت القافلة الكشف الطبي على 70 شخصا من المسنين والأحداث وعمل النظارات الطبية اللازمة، وعمل بعض عمليات المياه البيضاء وزرع العدسة وعمليات ظفرة وصرف العلاج اللازم.

وقالت الدكتورة هبة عبدالعظيم، مستشار النادي، في تصريحات صحفية، إن إطلاق القوافل يأتي لتقديم الدعم اللازم لأهالي داخل محافظة بني سويف وتحقيق الهدف منها بالوصول لأكبر عدد من المستفيدين من المرضى غير القادرين بنطاق المحافظة.

قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

وفى سياق آخر… أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،انتظام سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة بقرية عمار مركز سمسطا"أمس"بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة،وتوزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

بني سويف الهيئة الأنجيلية نادى روتاري الكشف الطبى محافظة بني سويف عمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

الشرطة تنقذ الضحية الرابعة من الموت داخل منزل «سفاح قنا»

عفاف راضى تروى لـ«الدستور» كواليس العودة من 11 عامًا من الغياب

مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل تصحيح امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية