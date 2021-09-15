الكشف على 70 شخصا في قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

نظم نادي روتاري بني سويف، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية صحة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، والهيئة الإنجيلية، قافلة عيون في مؤسسة الدفاع الاجتماعي، حيث تم الكشف على المسنين والأحداث داخل المؤسسة.

قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

وذلك بحضور أيفيت أبوغالي رئيس النادي، ومصطفى ثروت سكرتير النادي، والمهندس مدحت إسماعيل، مساعد محافظ منطقة روتارية، والدكتورة هبة عبدالعظيم، رئيس النادي السابق ومستشار النادي ورئيس لجنة الصورة العامة، وآمال صفوت رئيس النادي الأسبق، والدكتوره داليا عبد العزيز عضو النادي، ونانسى بولس ممثل الهيئة الإنجيلية.



ووقعت القافلة الكشف الطبي على 70 شخصا من المسنين والأحداث وعمل النظارات الطبية اللازمة، وعمل بعض عمليات المياه البيضاء وزرع العدسة وعمليات ظفرة وصرف العلاج اللازم.

وقالت الدكتورة هبة عبدالعظيم، مستشار النادي، في تصريحات صحفية، إن إطلاق القوافل يأتي لتقديم الدعم اللازم لأهالي داخل محافظة بني سويف وتحقيق الهدف منها بالوصول لأكبر عدد من المستفيدين من المرضى غير القادرين بنطاق المحافظة.

قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

وفى سياق آخر… أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،انتظام سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

قافلة عيون بمؤسسة الدفاع الاجتماعي ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة بقرية عمار مركز سمسطا"أمس"بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة،وتوزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.