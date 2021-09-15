الصين تسجل 50 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 50 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 في مقاطعة فوجيان.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 23 حالة وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 أيضا، بما فيها 13 حالة في مقاطعة يوننان و4 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالتان في بلدية شانغهاي وحالة واحدة في كل من بلدية تيانجين ومقاطعات تشجيانغ وفوجيان وخنان.

وقالت اللجنة انه تم تسجيل حالة جديدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني في بلدية شانغهاي، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم الثلاثاء.

وتم تسجيل ما اجماليه 8701 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الثلاثاء، بينها 8105 حالات خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و596 حالة لا تزال فيها. ولم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالمرض من بين الحالات الوافدة.

وبلغ اجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 95413 حالة حتى يوم الثلاثاء، بينها 837 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وأربع أشخاص منهم في حالة خطيرة.

وخرج ما اجماليه 89940 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.

وليس هناك حالة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء.

وتم تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض، 15 حالة منها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. وكان ما اجماليه 386 حالة دون أعراض، منها 360 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الثلاثاء.

وحتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تسجيل 12148 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها 213 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة و63 حالة اصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و16098 حالة إصابة مؤكدة بينها 839 حالة وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما إجماليه 11854 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و63 في ماكاو و13742 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيها.