الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 73 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الأربعاء بتسجيل 73 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 14 سبتمبر، مقارنة مع 92 حالة في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة، انتقلت 50 إصابة محليا جميعها في فوجيان وذلك بالمقارنة مع 59 حالة محلية في اليوم السابق، وكانت أيضا في الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد.
 

وسجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض، وهي حالات لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 20 حالة في اليوم السابق ولم تسجل حالات وفاة جديدة.
 

وحتى 14 سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 95413 حالة مؤكدة، مع استقرار العدد التراكمي للوفيات عند 4636.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

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وائل لطفي

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