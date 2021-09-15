تركيا تسجل أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا 27 ألفا و802 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، وهو أعلى معدل إصابة خلال الأشهر الأربعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة التركية، في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني، إنه تم أيضا تسجيل 276 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.



وكان أعلى معدل إصابات سجلته تركيا في 6 مايو الماضي، حيث بلغ معدل الإصابة اليومي 28 ألفا و997 حالة جديدة.



وتم تسجيل أعلى معدل إصابة في تركيا في 16 أبريل، عندما وصلت البلاد إلى 63.082 حالة يومية جديدة كحد أقصى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.