بسبب ماس كهربائى.. مصرع سيدة تعمل على ماكينة عجين فى المحلة

شهدت إحدى قرى مركز المحلة بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة بعد مصرع سيدة أثناء عملها في أحد المحلات بشارع الجيش أثناء عملها على ماكينات العجين بعد وجود ماس كهربائي.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول جثة السيدة هيام ا إلى مستشفى المحلة العام فعلى الفور تم اخطار اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث المديرية وتم تشكيل فريق بحث وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.



كما شهدت منطقة سبرباي بمركز طنطا تعدي بلطجي علي أرملة بسلاح أبيض "مطواة"



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بتحرير بلاغا من ربة منزل تدعي "ج ا" أرملة تفيد تعرضها وابنة شقيقتها "ا ا" لاعتداء وحشي من قبل بلطجي بمنطقة السوق بسبرباي مقيم بذات الناحية مستخدما الأسلحة البيضاء واحداث إصابات بهما.



وفي ذات السياق أطلقت المجني عليها صرخات استغاثة لوزير الداخليه ومدير أمن ومباحث الغربية تناشدهم رد حقها بعد اعتداء بلطجي عليها وعلى ابنة شقيقها واحداث إصابات بها بالأسلحة البيضاء وإصابتهما بجروح قطعية وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدهن.



وتم تحرير محضر رقم "78 ح" مركز طنطا.