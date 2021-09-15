الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر: 4 شروط إذا تثبت تحرم الزواج من الرضاعة عند الفقهاء

شروط تحريم الزواج
شروط تحريم الزواج من الرضاعة

تعد شروط تحريم الزواج من الرضاعة من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير من جانب بعض المواطنين عبر مؤشرات البحث الشهيرة، حيث ورد أكثر من سؤال حول شروط تحريم الزواج من الرضاعة، وإذا أخل شرط هل يجوز الزواج، وهذه النوعية من الأسئلة أحيانا تثير الجدل، ويفتى عليها بأكثر من إجابة تشتت السائل، من جانب بعض المتخصصين في الدراسات الإسلامية والشرعية ولكنهم غير مفتيين.

لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، قد أجابت في فتوى لها سابقة، على شروط تحريم الزواج من الرضاعة، حيث ردت قائلة: إن الله تعالى ذكر المحرمات من النساء بسبب النسب لقوله تعالى [ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  ] (النساء23).

وتابعت اللجنة: ثم عطف عليها رب العزة تبارك وتعالى المحرمات من النساء بسبب الرضاع وقال صلى الله عليه وسلم  ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) رواه البخاري برقم 2684.

وأضافت اللجنة، قد اشترط الفقهاء لثبوت التحريم بسبب الرضاع عدة شروط منها:

1- أن يكون الرضيع دون الحولين.

2- وصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع.

3- ثبوت الرضاع يقينا لا شك فيه.

4-  أن ترضعه المرضعة خمس رضعات متفرقات معلومات وهذا على خلاف بين أهل العلم في ذلك.

فمذهب الشافعية لا يثبت التحريم بسبب الرضاع إلا بخمس رضعات مشبعات متفرقا، بينما الثابت عند الحنفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد وجمهور التابعين أن الرضاع قليله وكثيره يحرم.

شروط تحريم الزواج من الرضاعة لجنة الفتوى بالجامع الأزهر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب الفقهاء المحرمات من النساء بسبب الرضاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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