«زهقت من الدنيا».. القصة الكاملة لانتحار سيدة بولاق بعد منشور «فيسبوك»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لانتحار سيدة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أنها قررت التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية وحالة اكتئاب عقب انفصالها وإقامتها بمفردها فتناولت كمية كبيرة من الأقراص المنومة أدت لوفاتها.

كشفت التحريات، التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة ونائبه اللواء عاصم أبوالخير عن كواليس الـ24 ساعة التي سبقت انتحار السيدة التي حاولت مرتين الانتحار، إلا أن المحاولة الأولى فشلت، لكن نجحت في المرة الثانية، حيث حاولت في اليوم التالي الانتحار بتناول كمية من الأقراص المنومة أدت لإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاتها.

وكشفت التحريات أن السيدة كانت تعاني من العزلة والاكتئاب–وقبل انتحارها بساعات كتبت منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن: "أنا مكتئبة وزهقت من الدنيا".

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي، رئيس قطاع الغرب، بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها ترتدي ملابسها كاملة.

ووجه اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة المقدم عمرو البطران، وكيل الفرقة، تنسيقا مع مباحث بولاق الدكرور.

تحريات المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن ربة منزل تبلغ من العمر 31 سنة، مطلقة وليس لديها أبناء، تقيم بمفردها بالشقة، وكانت تعاني من حالة اكتئاب، وأزمة نفسية، ويوم الواقعة أقدمت على التخلص من حياتها بتناول شريطين من الأقراص المنومة.

تحريات المباحث، التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حسب تقرير مفتش الصحة.

تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.