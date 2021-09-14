الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القنصل الروسى بالإسكندرية يزور مكتبة مصر العامة بدمنهور

القنصل الروسي خلال
القنصل الروسي خلال زيارته مكتبة دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بدمنهور فى إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وإحداث مزيد من التواصل بين رموز الأدب والفكر والثقافة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين شعبي مصر وروسيا والتى تضرب بجذورها فى التاريخ حيث كانت القاهرة ولا زالت ساحة لتلاقي الثقافات وتبادل الفنون والإبداع.

واستضافت مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم القنصل مارات جاتين مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية وعلاء الفقي، المرشد السياحي والمحاضر في السياحة والآثار، وعمرو حسين، رئيس موظفي الإدارة والمسائل الاقتصادية بالمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، والمهندسة إيمان مكاوي، مدير دار أوبرا دمنهور، وذلك ضمن زيارة القنصل والوفد المرافق له لمدينة دمنهور وفي إطار الاحتفال باليوم العالمى للسياحة.

وقام أحمد الهواش، مدير المكتبة بشرح أهم الأنشطة والخدمات التى تقدمها المكتبة خلال الجولة التفقدية لقاعات الاطلاع والأنشطة واللغات والحاسب الآلي والتدريب والمؤتمرات حيث أبدى القنصل إعجابه بما يقام بالمكتبة وكيفية استغلال جميع الإمكانيات داخل القاعات وخارجها، كما أبدى إعجابه بالمسرح الروماني والحديقة وما يقام بهما من فعاليات.

كما تم مناقشه بعض الفعاليات التي يمكن إقامتها بالتعاون بين المكتبة والمركز الثقافي الروسي خلال الفترة القادمة، ومنها دورات اللغة الروسية والمعارض الفنية والفعاليات المصرية الروسية المشتركة.

مصر بالاسكندرية محافظ البحيرة ندوة ثقافية اللواء هشام آمنة الحاسب الألي

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