الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية شهادة دولية بإنجازات مصر

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تحقق في مصر من أعمال التنمية البشرية على مختلف المستويات شىء يصعب تصوره، ولم يكن يتخيل أحد أن تستطيع الدولة إنجاز مثل هذه الملفات خلال سنوات معدودة تصل إلى نحو 7 سنوات.

وأشاد محسن، في بيان له اليوم، بحضور الرئيس السيسي لفعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر لعام 2021، والذي عكس كل منجزات الدولة المصرية خلال العام الأخير من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجمع نواحي الحياة في مصر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، هو تقرير دولي متفرد، توقف بالشرح والبيانات الدقيقة المفصلة أمام واقع الجهود والانجازات التي تمتد بطول مصر وعرضها، سواء في مجال توفير السكن الملائم لملايين المصريين، عبر العديد من مشاريع الاسكان المتميزة أو التصدي للعشوائيات، أو تعزيز ودعم أعمال البنية التحتية في البلاد، أو انشاء مدن جديدة، أو إنشاء العاصمة الادارية الجديدة وكلها أعمال في صميم التنمية البشرية، نفذتها مصر بحرفية شديدة تحت قيادة الرئيس السيسي وبرؤيته.

وأكد النائب أن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، شهادة دولية بما تحقق من إنجازات، لافتة ومهمة في مختلف المجالات.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ الرئيس السيسي تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر التنمية البشرية

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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