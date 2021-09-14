الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: تقرير التنمية البشرية يضع الإنسان في قلب التنمية

النائبة ميرفت عبد
النائبة ميرفت عبد العظيم

أكدت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

وأضافت عبدالعظيم أنه في ضوء توافق رؤية مصر مع خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية وأجندة أفريقيا 2063 يستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية، وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم، والتوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمالية، وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها.

واكدت أن القطاع الصحي شهد تحسنا في الأداء، حيث زاد متوسط العمر المتوقع منذ الولادة على مستوى الذكور والإناث، وهو ما يعكس الإطار العام لنظام الصحة، لافتًا إلى أن التقرير رصد عدد المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن قطاع الصحة لا يزال يعاني من مجموعة من القضايا الهيكلية والأمور التي تتطلب العمل، وبالتالي فإن هذه المبادرات تعاملت بشكل سريع معها، وكان «فيروس سي» أحد هذه القضايا، وارتفعت نسب الشفاء وانخفضت التكلفة على المريض.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وقالت راندا أبوالحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

 

فيروس سي التنمية البشرية التحول الرقمي عضو مجلس النواب القطاع الصحي الخدمات العامة الاصلاحات النائبة ميرفت عبد العظيم

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حوار بلا أسرار

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