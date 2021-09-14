مدبولي: زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7% خلال 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى يعد ملحمة كبيرة شهدتها مصر حظيت باشادة كبيرة من العالم أجمع والمؤسسات الدولية بعدما انعكس على تراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وقيمة الإحتياطات الدولية وعجز الموازنة، ولكن فى نفس الوقت ونحن نعلم مدى قسوة هذا البرنامج حرصت الدولة على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية لتخفيف وطأة تلك السياسات الإصلاحية على الفئات الأضعف، منها مبادرات الدعم النقدى المباشر، تكافل وكرامة حيث ارتفع عدد المستفيدين من 6 ملايين مواطن لـ14.5 مليون مواطن يمثلون 3.8 مليون أسرة، بالإضافة إلى برامج حماية إجتماعية وصحية متنوعة.

جاء ذلك خلال فاعليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شهد مراسم الإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبو الحسن ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من الوفود الأجنبية.

وأضاف أن مصر كانت ضمن عدد محدود من دول العالم التى نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادى إيجابى بنسبة نمو بلغت 3.3% بإجمالى ناتج محلى تحاوز 408 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالى الماضى 2020-2021، مضيفًا أنه اعتبارًا من العام المالى الحالى نستهدف العودة وبقوة لمعدلات النمو المرتفعة لنصل إلى 7% خلال الثلاثة سنوات القادمة.

ويعد تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 هو الإصدار الثانى 12 بعد توقف عن إطلاقه دام لمدة 10 سنوات منذ عام 2011، ويرصد التقرير كافة جوانب التنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخى وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد عدد من المؤشرات حول الصحة والتعليم إلى جانب الدخل ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية فى مصر.

كما يتضمن التقرير استعراض تأثيرات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، بالإضافة إلى رصد عدد من التحديات مثل التغير المناخى وقضية الزيادة السكانية وأزمة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.