الرئيس السيسي يصل مقر إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، للعام الحالي 2021، وذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وقال متحدث الرئاسة، في بيان، إن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يُدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.