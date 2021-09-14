الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يصل مقر إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، للعام الحالي 2021، وذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وقال متحدث الرئاسة، في بيان، إن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يُدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

السيسي الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021

الرئيس السيسي يصل مقر إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

الملا يكشف تفاصيل برنامج تنفيذ التحول الرقمي في إدارة الأنشطة البترولية

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

المتهم بقتل عريس وإصابة شقيقه بالمرج: كنت بدافع عن نفسي

أبرزها الصداع والغثيان.. «الصحة» تكشف أعراض لقاح «جونسون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى