وفاة والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن والدة رئيس الوزراء بوريس جونسون، توفيت عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن جونسون نعى والدته شارلوت جونسون وول.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسرة أن الراحلة توفيت "فجأة وبسلام" في مستشفى بلندن.

وكانت تعاني من مرض باركنسون لكنها خضعت لعملية جراحية ساعدتها على تجنب الاهتزاز الدائم.

وولدت شارلوت جونسون وول في أكسفورد عام 1942، وهي ابنة السير جيمس فوسيت الذي كان رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.

والتقت زوجها ستانلي جونسون في جامعة أكسفورد حيث درست اللغة الإنجليزية.

وأنجبت بوريس وراشيل وجو وليو.

وعلى صعيد آخر، ناشدت عشرات الشركات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتخفيف القيود المفروضة على السفر من جنوب أفريقيا، والتي تؤدي إلى إعاقة التجارة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركات قولها في خطاب أرسلته مجموعة الضغط: "قيادة الأعمال التجارية في جنوب أفريقيا"، إن القيود المفروضة على حركة السفر تتسبب في تعريض الميزة التنافسية التي تحظى بها المملكة المتحدة، والتي تنبع من روابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع أفريقيا، للخطر.

وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية،"أنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق من الشهر الجاري لإجراء محادثات، سعيًا لإصلاح العلاقة الضعيفة بين البلدين".

وأضافت الصحيفة، أن جونسون سيتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ في 21 سبتمبر الجاري في نيويورك، وتستمر الزيارة لمدة أربعة أيام، ومن المقرر أن يجرى خلالها محادثات ثنائية مع بايدن.

وأوضحت "كانت آخر مرة رأى فيها الزعيمان بعضهما البعض في شهر يونيو الماضي عندما زار بايدن إنجلترا لحضور اجتماع مع قادة مجموعة السبع، بما في ذلك قادة من اليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا، كما التقى بالملكة إليزابيث الثانية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها بايدن وجونسون بشكل شخصي منذ أن سحبت الولايات المتحدة قواتها بالكامل من أفغانستان، وهو الإجلاء الذي أثار مخاوف السياسيين في كلا البلدين".