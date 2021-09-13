الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يشيد بجهود الحكومة في نشر منظومة التأمين الصحي الشامل

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة

أشاد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، بالخطوات المتسارعة من جانب الدولة المصرية لنشر منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة المحافظات المصرية بصورة تدريجية، موضحا أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل نحو 11 محافظة بنهاية عام 2022.

وأشار أبو عايشه، في بيان له اليوم، إلى العديد من المزايا التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل لملايين المصريين، بخدمة صحية راقية ومتنوعة وشاملة في كافة المستشفيات الحكومية بعد تطويرها وتوفير كافة المستلزمات لها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الصحة استطاع تحقيق قفزات حقيقية وإنجازات واضحة، منها القضاء على قوائم الانتظار التي كانت ترهق المستشفيات المصرية، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الواعدة، ومنها 100 مليون صحة والتي تصدت للأمراض المزمنة مثل فيروس سي وعالجت مئات الآلاف منه.

وأكد النائب بأن التأمين الصحي، رعاية صحية متكاملة لملايين المصريين تقدمها الدولة، وتواصل العمل فيها لخدمة ملايين المصريين.

النائب عبده أبو عايشة مجلس الشيوخ الدولة المصرية منظومة التأمين الصحي الشامل نهاية عام 2022

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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