«خطف الحبيب».. أحدث إصدارات الدار المصرية اللبنانية لـ طالب الرفاعي

صدر حديثًا عن "الدار المصرية اللبنانية" رواية "خطف الحبيب" للكاتب والروائي الكويتي طالب الرفاعي.

الرواية تدور أحداثها حول مليونير كويتي في العقد السادس من عمره يعيش صداع علاقته بزوجته، ومعاناته الكبيرة بضياع ولده، وتباغته نظرة فتاةٍ عابرة، ينخطف على إثرها قلبه، وتجرّه خلف عطرِها، ليعزم أمرًا يقلب حياته راسا علي عقب!.

هي مغامرة روائية كبيرة وجريئة وصادمة يخوضها الروائي الكويتي طالب الرفاعي، بإزاحة اللثام وكشف عن أهم القضايا الإنسانية الحيايتة والمؤلمة، التي يعيشها المجتمع الكويتي والمنطقة العربية بأسرها.

أما عن طالب الرفاعي فهو روائي وقاص كويتي من مواليد عام 1958، حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1982.

عمل مستشاراً ثقافياً لوزارة الإعلام، وعمل أستاذاً زائراً في جامعة أيوا الأمريكية ضمن برنامج الكتابة الإبداعية العالمي 2012.

أستاذ زائر في الجامعة الأمريكية في الكويت لتدريس مادة الكتابة الإبداعية.

شارك في الكثير من الفعاليات الثقافية داخل وخارج الكويت.

نشر مقالاته ودراساته الأدبية والنقدية والفنية في مختلف الجرائد والمجلات والدوريات الكويتية والخليجية والعربية منذ منتصف السبعينيات.

كاتب في الصفحة الثقافية لجريدة الحياة اللندنية منذ عام 1999، وكاتب في جريدة الجريدة الكويتية منذ عام 2007.

ترأس لجنة تحكيم جائزة المسابقة العالمية للرواية العربية “البوكر” عام 2009. مؤسس ومدير الملتقى الثقافي في الكويت عام 2012. ترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

النتاج الروائي:

• “ظل الشمس”، دار شرقيات – القاهرة، 1998

• “رائحة البحر”، دار المدى – دمشق، 2002

• “سمر كلمات”، دار المدى – دمشق، 2006

• “الثوب”، دار المدى – دمشق، 2009

• “في الهنا”، دار بلاتينيوم، 2014

النتاجات الأخرى:

• “أبو عجاج طال عمرك” (مجموعة قصصية)، دار الآداب – بيروت، 1992

• “أغمض روحي عليك” (مجموعة قصصية)، دار الآداب – بيروت، 1995

• “مرآة الغبش” (مجموعة قصصية)، دار المدى – دمشق، 1997

• “حكايا رملية” (مجموعة قصصية)، دار المدى – دمشق، 1999

• “البصير والتنوير.. رجل وقضية” (دراسة)، دار قرطاس، الكويت 2000

• “عرس النار” (مسرحية)، 2001

• “المسرح في الكويت.. رؤية تاريخية” (دراسة)، الكويت 2002

• “شمس” (مجموعة قصصية)، سلسلة آفاق عربية – القاهرة، 2005

• “إسماعيل فهد إسماعيل – كتابة الحياة وحياة الكتابة”، المؤسسة العربية للدراسات، 2009

• “سرقات صغيرة” (مجموعة قصصية)، دار الشروق – القاهرة، عام 2011

• “الكرسي” (مجموعة قصصية)، دار الشروق – القاهرة، 2012

حصل طالب الرفاعي علي جائزة الدولة التشجيعية في الرواية 2002 عن رواية (رائحة البحر)

• جائزة لجنة التحكيم الخاصة في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن مجمل الأعمال الروائية والقصصية 2013