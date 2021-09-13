خلال يومين.. رفع 660 إشغالا بدسوق

نسقت رئاسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ برئاسة المحاسب السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق، مع قسم شرطة دسوق، لاستمرار العمل اليومي على رفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق.

استهدفت الحملة رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، منها مزلقان نقابة التطبيقيين وشارع الدلتا وشارع الشركات وطريق المستشفى العام وعبدة زعلوك والجلاء وشارع سعد.

وأسفرت الحملة، اليوم الإثنين، عن رفع 300 إشغال، و50 مضبوطات متنوعة، وتحرير 20 محضر أشغال ، و2 محضر بيئة.

يأتي ذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع على جميع المستويات، بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.

وأمس الأحد، شن المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، منها شارع سعد وميدان المحطة وعبده زعلوك الميدان الإبراهيمى.

وأسفرت الحملة عن رفع 200 إشغال، و100 مضبوطات متنوعة، وتحرير 25 محضر تحرير أشغال، وإزالة 80 إعلانًا مخالفًا، وضبط 50 مخالفة نقل بطيء.

وتم إطلاق حملات نظافة ورفع كفاءتها بنطاق قرى دسوق، تنسيقًا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياي، كفرمجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، كفرالعرب.

وأكد رئيس دسوق رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع، إضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح؛ للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإدارى وحالة الانضباط، خاصة الوحدات الصحية ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

أضاف عبدالستار أن حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق مستمرة بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعها جهاز النظافة والتجميل بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون.