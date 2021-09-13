هاشتاج مسلسل «بيت العز» يتصدر تريندات «تويتر»

تصدر تريند «بيت العز» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واحتفلت الفنانة سهر الصايغ مع المغردون ببعض الفيديوهات والصور على «إنستجرام».

وترصد «الدستور» تفاعل المغردون مع هاشتاج بيت عز.

وعلق محمود، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مسلسل بيت عز جامد جدا خالص».

وعلقت أية الخريبي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من ساعة لما شوفت المسلسل ده وانا عاوزة ادخل الشاشة احضن عليا».

وقالت إيمان ياسر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: ‏"بجد المشهد ده فوق العظمة و‏شابوة بجد للفنانة سهر الصايغ فعلا تقمصت الشخصية وفعلا أدائها طبيعي أنها متوترة وقلقانة علي أبوها ورعشة أيدها بجد فنانة موهوبة جدا".