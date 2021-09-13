في أول اجتماع للحكومة.. وزير الطاقة اللبناني يظهر بملابس غير رسمية وسيارة موفرة للوقود

فضل وزير الطاقة والمياه اللبناني الجديد وليد فياض، قيادة سيارة موفرة للبنزين، وصغيرة الحجم، أثناء ذهابه إلى قصر رئاسة لبنان ببعبدا، للمشاركة في اجتماع الحكومة اللبنانية الأول، اليوم الإثنين.

ولفت فياض الأنظار حيث كان يقود بنفسه سيارته مينى كوبر صفراء اللون، وصولًا لقصر رئاسة لبنان ببعبدا، فهو بذلك يؤكد انضمامه لصفوف المواطنين الذين يفضلون خلال هذه الفترة استخدام السيارات الصغيرة كونها لا تستهلك كمية كبيرة من البنزين الذي يحتاج الوصول إليه ساعات طويلة من الانتظار أمام محطات البنزين، وفق موقع لبنان 24.

بدون زي رسمي

كما بدا لافتًا أيضًا إلى عدم ارتدائه الزى الرسمى المعتاد فى مثل هذه المناسبات، وعدم وضعه رابطة العنق إنما اكتفى بقميص أبيض وجاكيت محمول باليد.

وقد عقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد بلبنان، وتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ليتم طرحه فى جلسة بالبرلمان قريبًا، لنيل الثقة.

وقال فياض اليوم: "سأبذل قصارى جهدي من أجل تحسين وضع الكهرباء وموضوع رفع الدعم كبير ويحتاج لبحث على مستوى عالٍ وهو مرتبط بسياسة كبرى".

صور تذكارية

والتقط أعضاء الحكومة الجدد صورة رسمية تذكارية مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، بحديقة القصر الرئاسى فى بعبدا، كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الرئيس عون فى مكتبه، ثم انضم اليهما رئيس مجلس النواب نبيه برى ليتحول الاجتماع إلى ثلاثي.

من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "ينتظرنا الكثير من العمل ينتظرنا الكثير من التعب، علينا جميعًا أن نضحي من أجل البلد ويتطلب إجراءات استثنائية".

أضاف ميقاتي: "صحيح أننا لا نملك عصا سحرية فالوضع صعب للغاية ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط، نستطيع جميعًا كفريق عمل واحد أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضًا مما يأمله ويتمناه".

وطالب ميقاتي أعضاء الحكومة الجديدة بعدم تخييب آمال اللبنانيين، قائلًا: "لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال.. الوقت ثمين، ولا مجال لإضاعته نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين".