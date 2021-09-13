الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات احتفالات أكتوبر

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ احتفالات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة، إلي جانب بحث الاستعدادات للتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات، ذلك بحضور كل من اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري، مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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اجتماع محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور آليات احتفال المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة ومشاركة المديريات فيها وكذلك جدول الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والأنشطة المنفذة للتعريف بهذا اليوم على مدار الشهر.

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محافظ الغربية 

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ الاستعدادات لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات وعلى رأسها خطة الإخلاء المقترح تنفيذها بكافة المديريات ذلك إلى جانب اصطفاف المعدات، وتنفيذ مخيم الإيواء، حيث أكد المحافظ أن الهدف من التدريب المشترك هو صقل مهارات مسئولي الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى، تنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، تقدير المواقف واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات المناسبة لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة، مشددًا على مراعاة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا بتوفير المطهرات، والكمامات، وأهمية العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الوصول إلى تخفيف الأضرار والحفاظ على سلامة المواطنين. 

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
الغربية محافظ الغربية اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات المحافظة احتفالات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة للتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات

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حوار بلا أسرار

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