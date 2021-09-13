تداول 16 سفينة بميناء غرب بورسعيد

شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 16 سفينه بميناء بمؤانى بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الإثنين، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة “HEATHER” التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 123 مترًا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قدأعلنت في وقت سابق، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AH SHIN التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 194 متر والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 1050 سيارة بالميناء . كما استقبل الميناء السفينة DIEGO التى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 6150 طن صودا كاوية من الميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادره سفينة ومتواجد علي الأرصفه سفينه ومن المنتظر دخول سفينة. كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.