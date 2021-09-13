الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 16 سفينه بميناء بمؤانى بورسعيد

تداول 16 سفينة بميناء غرب بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الإثنين، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة “HEATHER” التي ترفع علم مالطا  ويبلغ طولها 123 مترًا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.  
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول  سفينة . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات  الشحن  على الأرصفة  .

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قدأعلنت في وقت سابق، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AH SHIN  التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 194 متر والغاطس 7.9 متر  وذلك لتفريغ 1050 سيارة  بالميناء . كما استقبل الميناء السفينة DIEGO التى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 6150 طن صودا كاوية من الميناء .
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادره سفينة  ومتواجد علي الأرصفه سفينه  ومن المنتظر دخول سفينة. كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.  
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات  الشحن والتفريغ  على الأرصفة.

مواني صودا سفينة شحن بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

أول تعليق من والد «فتاة الفستان» بعد ثبوت براءة المراقبتين من واقعة «التنمر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

عملية طعن في محطة للحافلات بالقدس و«تحييد» منفذ العملية

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز