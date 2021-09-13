الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في قضية «كتائب حلوان».. شهادة مهندس صيانة تؤكد تخريب محولات كهرباء الصف

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تستمع الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، للشهود في محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، وفي السطور التالية، نستعرض نص شهادة مهندس صيانة عن تخريب محولات كهرباء الصف.

واستدعت المحكمة الشاهد "م .ع"، وسألته عن عمله في غضون شهر مارس عام 2014؟

- الشاهد: "كنت أعمل مهندس صيانة الجهد المنخفض بقطاع شركات جنوب الجيزة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك منذ أكتوبر 2011"،. 

• المحكمة: ماهي الطبيعة القانونية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؟
- الشاهد: "هي شركة من شركات القطاع العام المملوكة للدولة".

• المحكمة: ورد بتحقيقات القضية أنه بتاريخ مارس 2014 وردت إشارة هاتفية من وردية لتعرض محولين بمنطقتي أبو زايد وعرب المنايرة بالصف لتخريب تمثل في إحراقهم فما هو المسمى الفعلي للمحولين وهل هما ذات المحولين بمركز إطفيح المدينة؟

-الشاهد:  أن المحولين بمركز الصف هما محول أبو زايد ومحول عرب المنايرة، أما المحولين الآخرين في كفر الرافدين هما التابعين لمركز أطفيح.

• المحكمة: هل انتقلت وقمت بمعاينة محولي الكهرباء بمركز الصف بمنطقتي أبو زايد والمنايرة؟

- الشاهد "أيوة أول ما جيت الشغل الصبح توجهت لمكان المحولين بمنطقتي أبو زايد وعرب المنايرة وقمت بإصلاحهم وكان فيهم تخريب، ومكنش في انقطاع تام وكانت التلفيات بسيطة لم يتوقف عليها قطع التيار وقمت بإصلاحها، وكان معايا ساعتها فريق الصيانة اللي بيطلعوا معايا، وكان في لجنة مختصة عملت تقرير بقيمة التلفيات وأخطرت به النيابة العامة".

• المحكمة هل يقع في دائرة اختصاصك محولي كهرباء مركز أطفيح المدينة وكفر الواصلين؟
 الشاهد: "دول اختصاص مركز كهرباء إطفيح والمتواجدة بجوار قسم شرطة أطفيح".

و تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام،  في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
 

مهندس صيانة تفاصيل حرق محولات كهرباء الصف كتائب حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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