الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تنمية المشروعات» يمول 350 مشروعًا ويقدم دورات مجانية للشباب بالأقصر

حياة كريمة
حياة كريمة

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهوده في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير مهارات المواطنين وتدريب الشباب في مجال ريادة الأعمال والحرف اليدوية المختلفة، بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتمويلها.
وأوضح  منتصر عبد الرحيم، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، أنه يجري حاليًا التنسيق لعقد دورتين تدريبيتين بمركز أرمنت؛ الأولى لرفع مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة وإدارتها بنجاح، والثانية لتعليم السيدات حرفة التفصيل والخياطة، على أن تُعقد الدورتان بأرمنت خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر الجاري. ودعا مدير الفرع أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بإحدى هاتين الدورتين أو كلاهما التوجه لمقر فرع الجهاز في شارع مديرية الأمن أمام فندق إيزيس بالأقصر، للتسجيل والمشاركة في الدورات.
من جانبه؛ أوضح عمرو الهواري مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مركزى أرمنت وإسنا بواقع 34 قرية بمحافظة الأقصر كاشفًا أن الجهاز ضخ إجمالي تمويلات بلغت حوالى 10.4 ملايين جنيه منذ بدء العام الحالي وحتى شهر يوليو في المراكز المستهدفة بالمحافظة، موّلت حوالى 350 مشروع، وأتاحت  ما يقرب من 771 فرصة عمل.
وفى مجال الخدمات غير المالية، أشار "الهواري" أنه قد تم عقد عشرات من ندوات التوعية والترويج لخدمات الجهاز والمزايا والتيسيرات والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى قيام فرع الأقصر بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتدريب وتأهيل ما يقرب من 200 ( شاب وفتاة ) على مهارات ريادة الأعمال؛ بدءًا من تحديد فكرة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ومبادئ المحاسبة وذلك بالمراكز المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة".

وأشار "الهواري" أنه قد تم عقد عشرات من ندوات التوعية والترويج لخدمات الجهاز والمزايا والتيسيرات والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى قيام فرع الأقصر بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتدريب وتأهيل ما يقرب من 200 ( شاب وفتاة ) على مهارات ريادة الأعمال؛ بدءًا من تحديد فكرة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ومبادئ المحاسبة وذلك بالمراكز المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة".

 

 

 

 

حياة كريمه التجارة والصناعة مصر تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطة 2021

مواد متعلقة

تعاون بين تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة بهدف مواجهة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

«الصحة»: اللقاحات ساهمت في انخفاض معدلات الوفاة بـ«كورونا» عن العام الماضي

بالأسماء.. عناصر خلية «بنت الشاطر» الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز

بعد ظهورأدلة جديدة: استئناف محاكمة نتنياهو.. هل هناك فرصة لبراءته؟

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن فرار الأسرى الفلسطينيين