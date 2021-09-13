«تنمية المشروعات» يمول 350 مشروعًا ويقدم دورات مجانية للشباب بالأقصر

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهوده في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير مهارات المواطنين وتدريب الشباب في مجال ريادة الأعمال والحرف اليدوية المختلفة، بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتمويلها.

وأوضح منتصر عبد الرحيم، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، أنه يجري حاليًا التنسيق لعقد دورتين تدريبيتين بمركز أرمنت؛ الأولى لرفع مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة وإدارتها بنجاح، والثانية لتعليم السيدات حرفة التفصيل والخياطة، على أن تُعقد الدورتان بأرمنت خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر الجاري. ودعا مدير الفرع أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بإحدى هاتين الدورتين أو كلاهما التوجه لمقر فرع الجهاز في شارع مديرية الأمن أمام فندق إيزيس بالأقصر، للتسجيل والمشاركة في الدورات.

من جانبه؛ أوضح عمرو الهواري مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مركزى أرمنت وإسنا بواقع 34 قرية بمحافظة الأقصر كاشفًا أن الجهاز ضخ إجمالي تمويلات بلغت حوالى 10.4 ملايين جنيه منذ بدء العام الحالي وحتى شهر يوليو في المراكز المستهدفة بالمحافظة، موّلت حوالى 350 مشروع، وأتاحت ما يقرب من 771 فرصة عمل.

وفى مجال الخدمات غير المالية، أشار "الهواري" أنه قد تم عقد عشرات من ندوات التوعية والترويج لخدمات الجهاز والمزايا والتيسيرات والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى قيام فرع الأقصر بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتدريب وتأهيل ما يقرب من 200 ( شاب وفتاة ) على مهارات ريادة الأعمال؛ بدءًا من تحديد فكرة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ومبادئ المحاسبة وذلك بالمراكز المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة".

وأشار "الهواري" أنه قد تم عقد عشرات من ندوات التوعية والترويج لخدمات الجهاز والمزايا والتيسيرات والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى قيام فرع الأقصر بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتدريب وتأهيل ما يقرب من 200 ( شاب وفتاة ) على مهارات ريادة الأعمال؛ بدءًا من تحديد فكرة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ومبادئ المحاسبة وذلك بالمراكز المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة".