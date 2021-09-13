طالبان تعلن شروط تعليم النساء فى الجامعات بأفغانستان

أعلن وزير التعليم العالي في حكومة حركة طالبان، عبد الباقي حقاني، السماح للنساء بالدراسة في الجامعات، لكن بشرط الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي.

وقال حقاني وفق ما نقلته وسائل إعلام: "سنبدأ في بناء البلاد على أساس ما هو قائم اليوم، ولا نريد إعادة الزمن إلى الوراء عشرين عاماً عندما كانت طالبان في سدة الحكم".

وتابع أن النساء سيتولين الدراسة للطالبات كلما تسنى ذلك، وسيستمر الفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة تماشياً مع تفسير الحركة للشريعة الإسلامية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "الحمد لله، لدينا عدد كبير من المعلمات. لن نواجه أي مشكلات في هذا الأمر. ستُبذل كل الجهود لتوفير معلمات للطالبات".

وقال حقاني إن الحجاب سيكون مفروضاً على الطالبات، لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد غطاء الرأس أم الوجه.

من جانبه عادت الاشتباكات عادت في إقليم بغلان شمال أفغانستان، بين عناصر طالبان، ومقاتلي جبهة المقاومة الوطنية.

حيق تم استئناف القتال أمس بين طالبان والمقاومة في منطقة بولي حصار بوادي اندراب في بغلان واضطر مقاتلو طالبان بعد خسائرهم الى الانسحاب من المنطقة".

وبعد انتهاء العملية الأمريكية في أفغانستان وانسحاب قوات التحالف من هناك، شنت حركة طالبان هجماتها القوية، وبحلول 6 سبتمبر أعلنت بسط سيطرتها على كامل الأراضي الأفغانية.

وشهدت ولاية بنجشير في وقت سابق معارك شرسة بين "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لحركة طالبان المتمركزة في إقليم بنجشير، ومسلحي طالبان.

وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لطالبان، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابول

وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لطالبان، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابول