الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين والإمارات والمغرب تشارك إسرائيل الاحتفال بمرور عام على توقيع اتفاقيات أبراهام

توقيع اتفاقيات أبراهام
توقيع اتفاقيات أبراهام

من المنتظر أن يشارك مندوبو الإمارات والبحرين والمغرب لدى الأمم المتحدة البعثة الدائمة لإسرائيل هناك في الاحتفالية الأولى لإبرام اتفاقيات التطبيع.

ووجهت البعثة الإسرائيلية دعوة للوفود الرسمية بالأمم المتحدة والصحافة المعتمدة لحضور الاحتفال الذي سيقام الإثنين في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت نيويورك في متحف التراث اليهودي بمانهاتن.

وسيلقي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان كلمة في هذا الحدث.

وقال مركز ويلسون: "منذ عام في 15 سبتمبر 2020، وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين على اتفاقيات أبراهام التاريخية، وبهذا الإنجاز رسمت الإمارات والبحرين مسارًا جديدًا في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية من خلال الاعتراف بدولة إسرائيل وتطبيع العلاقات الدبلوماسية". 

وأضاف "في وقت لاحق من ذلك العام حذت دولتان عربيتان أخريان حذو الإمارات والبحرين، وهما السودان والمغرب وانضمتا إلى اتفاقيات أبراهام، مما رفع عدد الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دولتين إلى ست". 

وتابع: "اليوم مع الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، هناك حقائق سياسية جديدة تلعب دورها".

وأشار إلى أن هذه الفعالية ستجمع بعض السفراء من الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام. 

وأكد مركز "ويلسن" أن هذه المبادرة الدبلوماسية الهامة هي مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيزهما مع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إسرائيل البحرين المغرب على الإمارات البحرين والإمارات احتفال اتفاقيات والإمارات توقيع اتفاقيات توقيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

استعلم.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتاحة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

فرج عامر يتعرض لحادث سير

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن فرار الأسرى الفلسطينيين

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟