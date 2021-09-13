هيئة الدواء المصرية تطلق البرنامج التدريبى الخاص بمراكز الثبات

قامت هيئة الدواء المصرية بإطلاق البرنامج التدريبي الخاص بتراخيص مراكز الثبات، والذي يهدف إلى التعريف بمراكز الثبات، وتقديم شرحًا تفصيليًا للإجراءات اللازمة لترخيص مراكز دراسات ثبات جديدة، مع توضيح الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بتلك المراكز، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كافة حالات إجراء تعديلات برخصة مراكز الثبات، والتوعية بالأخطاء الشائعة عند تقديم الملف وكيفية تجنبها.



‏‎وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البرنامج التدريبي جاء طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين، وذلك من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل، وقد استهدف البرنامج المهتمين بالتعرف على إجراءات الترخيص التجديد لمراكز الثبات.



‏‎وأشارت الهيئة إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الاهتمام بمحور التدريب الذى يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030، والذي يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء، والعمل على توطين صناعة الدواء في مصر.



وكانت قد اختتمت هيئة الدواء المصرية فاعليات البرنامج التدريبي الخاص بتراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، والذي يهدف إلى التعرف على الإجراءات الخاصة بتراخيص مختلف أنواع المصانع.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا التدريب يهدف التأكد من تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد بها، كما قدم البرنامج نبذة عن ممارسات التصنيع الجيد اللازمة للترخيص، وذلك وفقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن البرنامج يستهدف المهتمين بتراخيص مختلف أنواع مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية.



ولفتت الهيئة إلى أنه حرصا منها على إبراز التعاون المستمر بين الهيئة وكافة الجهات والهيئات الأخرى لتعظيم الدور الايجابي والتكامل في العمل المؤسسي للدولة؛ تم تخصيص محاضرة القاها مدير إدارة المشروعات الدوائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للإجابة عن تساؤلات الخطوات الخاصة بإجراءات الترخيص.



يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الاهتمام بمحور التدريب الذى يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030، والذي يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء، والعمل على توطين الصناعة في مصر.