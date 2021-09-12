«علمية كورونا»: يجب أن تفصل مدة أسبوعين بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه يجب على المواطنين الذين يعانون من أمراض صدرية والأطفال من سن سنتين التطعيم بمصل الانفلونزا الموسمية للحد من الإصابات بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.

وقال حسني في تصريحات إعلامية إنه يجب أن يتم الفصل بمدة لا تقل عن أسبوعين بين تناول مصل الإنفلونزا ولقاح كورونا للمواطنين الذين تلقوا اللقاح.

وأشار حسني إلى أن اللقاح متوفر بكميات كبيرة لكافة المواطنين من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر نوفمبر في شركة "فاكسيرا"، لافتا إلى أنه اتخاذ مثل الانفلونزا يحد من الإصابة بنزلات البرد ويفرق بينها وبين الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، السبت، أعلنت خروج 750 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 246075 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 458 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 292476 من ضمنهم 246075 حالة تم شفاؤها، و 16860 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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