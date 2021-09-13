جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مهندس فى المنصورة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث طلخا علي عدد من كاميرات المراقبة لفك لغز العثور على جثة المهندس أحمد عاطف الشربيني بن قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والذي عثر على جثته أسفل كوبري الجامعة بنيل المنصورة بعد إختفائه ١١ يوم في ظروف غامضة.



وأمرت نيابة طلخا في محافظة الدقهلية بتحويل والدي أحمد للطب الشرعي لسحب عينة " DNA " ومطابقتها بالعينة المسحوبة من الجثمان الذي عثر عليه.



وجاء قرار النيابة من المستشار مصطفى محمد وكيل النائب العام بمركز طلخا، والمستشار حسن شطا مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية.



وكشف التقرير المبدئى، للعثور علي جثة المهندس أحمد عاطف أنه تم العثور على الجثة فى حالة تحلل جزئى.

واستمعت النيابة إلى أقوال غادة زوجة المجني عليه، وأكدت أن زوجها كان في طريقه للحصول على بعض الأموال، من صديقه، نظرا لأنها كانت فى حالة ولاده تحسبا لأى ظرف.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه تم العثور عليه بكامل ملابسه ومتعلقاته هي ميدالية وقرابة الـ٩٠ جنيها وهاتفه المحمول ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرة.



وكان تم نقل جثمان الشاب لمستشفى المنصورة العام الجديد الدولي سابقا للعرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم التصريح بالدفن ولا تزال التحقيقات مستمرة.