عام العذاب.. صحيفة ترصد ملامح الكوارث الإثيوبية عام 2021

احتلفت إثيوبيا أمس السبت برأس السنة الجديدة، بينما وصفت صحيفة "ذا ريبوتر" الإثيوبية العام الماضي في إثيوبيا بعام العذاب.

وتابعت الصحيفة: لقد كان العام الماضي من الأعوام المليئة بالإثارة في تاريخ إثيوبيا حيث تزايدت الوفيات بين المدنيين الأبرياء، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والحرب في تيجراي وأمهرة وعفر، والكوارث الطبيعية مثل غزو الجراد والفيضانات وكورونا.

كما شهد العام الماضي تعديلات كبيرة في المعينين من قبل الحكومة، حيث أعفى النظام الإثيوبي اللواء آدم محمد رئيس أركان قوات الدفاع، وديميلاش جبريمايشيل مدير عام خدمات أمن المعلومات الوطنية، وإنداشو تاسو المفوض العام للشرطة الاتحادية، من واجباتهم .

كما تم تعيين ديميكي ميكونين وزيرًا للخارجية، بالإضافة إلى دوره كنائب لرئيس الوزراء، وأصبح الجنرال بيرهانو جولا رئيسًا لأركان قوات الدفاع، واللفتنانت جنرال أبيباو تاديسي نائباً لرئيس أركان قوات الدفاع، وتيميسجين تيرونيهاس مديرًا عامًا لخدمات أمن المعلومات الوطنية (NISS) وديميلاش جبريميشائيل كشرطة اتحادية مفوض.

حرب تيجراي نشأتها ووضعها الحالي

في الأشهر التي سبقت اندلاع الحرب في منطقة تيجراي، كان هناك حالة من الجدل الكبير بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجراي،كما رفضت الجبهة التصويت في الانتخابات الأخيرة.

ومن ثم أصدر مجلس الاتحاد (HoF) قرارًا نادرًا يوجه الحكومة الفيدرالية إلى وقف جميع أشكال العلاقات مع الإدارة الجديدة لولاية تيجراي الإقليمية، التي اتُهمت بإقامة علاقات إقليمية غير شرعية.

جاء القرار بعد قرار أقره مجلس النواب في سبتمبر 2020، أعلن أن الانتخابات الإقليمية في تيجراي باطلة وأصدر مجلس النواب بعد ذلك قرارًا من ثلاث نقاط، والذي يستلزم: تعليق أي شكل من أشكال العلاقات مع المجلس الإقليمي في تيجراي والهيئات التنفيذية العليا التي تم تشكيلها بعد الانتخابات غير القانونية التي أجريت في المنطقة.

ثم تحول الصراع الى حرب شاملة في نوفمبر 2020، وبعد عشرة أيام من بدء الحرب، وفي رسالة مصورة مدتها خمس دقائق تم تسليمها بلغة تيجرينية، دعت الحكومة القوات الخاصة والأجهزة الأمنية في منطقة تيجراي إلى الاستسلام، كما دعا النظام أهالي تيغراي إلى عدم الوقوف إلى جانب جبهة تحرير تيجراي.

وفي 28 نوفمبر، دخلت حرب تيجراي مرحلة جديدة، في هذا التاريخ بالذات، أعلن النظام أن قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية تسيطر على ميكيلي، عاصمة منطقة تيجراي، وقال: “أظهر شعب تيجراي حبهم لبلدهم وقوات الدفاع”، ثم أعرب عن امتنانه للدعم الذي قدمه سكان تيجراي ووعد بإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

انتهاكات حقوق الانسان

وأطلقت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية منذ بداية الحرب تحذيرًا شديد اللهجة يفيد بأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية سيرتفع بشكل كبير، وستؤدي المشاكل الخطيرة الناجمة عن جائحة كورونا والفيضانات الهائلة وتفشي الجراد الصحراوي إلى تدمير المحاصيل، إلى جانب الحرب، إلى أزمة إنسانية وزيادة انعدام الأمن الغذائي.

ويقال إن الملايين على شفا المجاعة في شمال إثيوبيا مع انتشار الحرب في مناطق أخرى.

المذبحة اللانهائية للمدنيين

من بين العناوين الرئيسية التي تم بثها هذا العام القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء في منطقة أوروميا ، وأجزاء أخرى من البلاد ، حتى قبل حرب تيجراي. تشتهر مناطق شرق وغرب ووليجا بشكل خاص بالهجمات القائمة على الهوية وهي هجمات انتشرت في أثيوبيا.

وازدادت الفوضى في منطقة بني شنقول-جوموز بشكل لم يسبق له مثيل ، حيث دعت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) إلى السيطرة الكاملة على منطقة ميتيكل في منطقة بني شنقول-جوموز من قبل قوات الأمن الفيدرالية.